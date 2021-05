Casi 30 personas reciben impactos de bala en Nueva York en un fin de semana | Fuente: AFP or licensors

Cerca de 30 personas recibieron impactos de bala este fin de semana en Nueva York, una de las cuales falleció, confirmaron fuentes de las fuerzas del orden de la ciudad, unas cifras que indican una continuación de la oleada de violencia que se vive en la metrópolis.



Según el medio local New York Post, los incidentes se produjeron desde el viernes hasta el domingo a las 14.00 hora local (18.00 GMT), aunque las horas más violentas fueron las de la madrugada del sábado al domingo, cuando 11 personas resultaron heridas en un periodo corto de tiempo.



La fuente consultada por el medio local, que describe como un agente veterano de la Policía de Nueva York, afirma que la mayoría de los sucesos son resultado de actividades de bandas callejeras.



"Estas personas están con batallas de pistolas y hay gente inocente que está resultando herida", dijo el policía, que apuntó que hay muchos más tiroteos que se producen pero que no dejan víctimas.



Aunque estas cifras aún quedan lejos de los peores años de violencia de Nueva York de la década de los 90, el agente advirtió que "el fin de semana aún no ha acabado", y señaló que se produjeron dos tiroteos más en la tarde del domingo.



Entre las víctimas se encuentra un hombre de 18 años que recibió este viernes un balazo mortal en el cuello en la zona de Far Rockaways, en Queens, y una fiscal de Manhattan, Mollie Bracewell, que resultó herida al rozar una bala su rostro mientras cenaba en una terraza de un restaurante en Prospect Heights, en Brooklyn, también el viernes.



Además de los tiroteos, dos hombres más fallecieron el viernes, uno de los cuales fue apuñalado en la zona norte de Brooklyn, y otro tras recibir una paliza en el noreste de El Bronx.

VIOLENCIA EN NY

Nueva York, igual que otras grandes ciudades del país, ha experimentado en el último año un gran aumento de la violencia, especialmente las agresiones con armas.



Según los últimos datos de policiales, en lo que va de año se han registrado en Nueva York 490 tiroteos, un 81,5 % más que el año pasado hasta estas fechas, y 552 personas han resultado heridas o han muerto en estos incidentes, un 78,6 % más que en 2020.

