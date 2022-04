La policía local y federal responde a un presunto tiroteo cerca de la cuadra 2900 de Van Ness Street en el noroeste de Washington, DC. | Fuente: AFP

El presunto autor de un tiroteo en Washington, que dejó cuatro personas heridas, se habría suicidado antes de ser arrestado por la policía tras desatar un espectacular despliegue de fuerzas de seguridad en un barrio lujoso de la capital estadounidense, anunciaron las autoridades el viernes.

Cuatro personas, entre ellas una menor de 12 años de edad, resultaron heridas por arma de fuego en el barrio acomodado de Connecticut Avenue-Van, ubicado en el noroeste de la capital estadounidense y dónde tienen su sede varias embajadas y escuelas.

Tres de los heridos remitidos al hospital están estables. Una cuarta víctima de edad avanzada recibió atención médica en el lugar.

"El sospechoso que creemos que es responsable está muerto", dijo el viernes en la tarde en rueda de prensa el jefe de la policía de Washington, Robert Contee.

La Policía Metropolitana escolta a las personas lejos de la escena de un tiroteo en la parte noroeste de la ciudad en Washington, DC. | Fuente: AFP

Según Contee, el individuo se quitó la vida cuando la policía irrumpía en el apartamento donde fue localizado, en el quinto piso de un edificio, en el que los investigadores descubrieron "un dispositivo de francotirador con trípode" y al menos seis armas de fuego -entre ellas rifles de asalto con mira- y "muchas, muchas rondas de municiones".

Aun no se estableció el móvil del tirador, pero "evidentemente su intención era matar y herir a miembros de nuestra comunidad", explicó el jefe de la policía.

Video del ataque

Un video que circula en las redes sociales, aparentemente grabado desde la perspectiva del tirador, muestra personas corriendo para ponerse a salvo de los disparos de un arma automática.

"Parece muy auténtico", dijo Contee, aunque precisando que este video debía ser examinado por expertos, y que ignoraba si este había sido transmitido en directo o bien publicado con posterioridad.

La Policía Metropolitana corre mientras escolta a personas, algunas sin zapatos, lejos de la escena de un tiroteo en la parte noroeste de la ciudad en Washington, DC. | Fuente: AFP

Tras haber recibido llamados de emergencia hacia las 15H20 hora local (19H20 GMT), numerosos miembros de las fuerzas de policía, equipados con fusiles e imponentes escudos antibalas, aseguraron la zona confinando varias escuelas y una universidad.

Varios residentes fueron evacuados de la zona donde se escucharon varias detonaciones según los videos compartidos en redes sociales.

En 2021 se registraron en Washington 226 homicidios, una cifra que aumentó un 14% con respecto a 2020.

"Estamos decididos a ayudar a los residentes y a ayudar a parar la violencia por armas de fuego", declaró a la prensa la alcaldesa de la capital, la demócrata Muriel Bowser. "El fácil acceso a las armas de fuego debe terminar".

(Con información de AFP)

Varios heridos tras un tiroteo en un exclusivo barrio de Washington | Fuente: AFP

