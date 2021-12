Detienen a un joven de 15 años en Miami por amenazas a escuelas | Fuente: EFE/Referencial

La Policía informó este lunes de la detención de un joven de 15 años como presunto autor de varias amenazas hechas a través de las redes sociales contra escuelas de condado Miami-Dade, aunque hasta ahora no parecen "fundadas".



En un comunicado la Policía de las Escuelas de Miami-Dade subrayó que la detención se hizo tras varios días de una investigación que sigue en marcha y ha abarcado a "varias escuelas".



"En este momento ninguna de esas amenazas parece ser creíble", indica el comunicado, pero, no obstante, se ha reforzado la vigilancia en varios centros escolares.



El detenido, del que no se han dado detalles, ha sido acusado de proferir amenazas de muerte o daños físicos por escrito.



La Policía indicó que la investigación apunta a que el muchacho escribió una amenaza contra una escuela determinada en las redes, y otros la alteraron y la reenviaron modificada a otras escuelas.

Tiroteo en Michigan

La detención llega cuando aún está vivo el recuerdo del tiroteo que un joven de 15 años perpetró la semana pasada en un instituto de secundaria de Michigan (EE.UU), que les costó la vida a cuatro alumnos y heridas a otras siete personas.



Las autoridades informaron que el arma empleada en el tiroteo, una pistola semiautomática modelo Sig Sauer de 9 milímetros, fue comprada por el padre del adolescente con un regalo para él un día antes del trágico suceso en el instituto de Oxford, la ciudad en la que residen.



El 30 de noviembre Ethan Crumbley llevó la pistola al instituto en una mochila y la empuñó para disparar a alumnos que se encontraban cerca del cuarto de baño.



Los padres de Crumbley fueron acusados de homicidio involuntario y el sábado localizados y detenidos en el interior de un almacén de Detroit, donde presuntamente se habían escondido.



Ambos se declararon no culpables.

EFE







