Cinco cadenas perpetuas para el autor de tiroteo en un periódico de EE.UU. | Fuente: AFP

Un juez estadounidense sentenció este martes a cinco cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional a Jarrod Ramos, autor de un tiroteo que hace tres años dejó cinco muertos en la redacción de un periódico de Maryland.



Ramos, de 41 años, había admitido su culpabilidad en el tiroteo que en junio de 2018 provocó la muerte a cinco trabajadores del Capital Gazette, un diario local de la capital de Maryland, Annapolis, situada a unos 50 kilómetros (31 millas) al noreste de Washington.



"Decir que el acusado mostró un desdén cruel y desalmado por la santidad de la vida humana es simplemente quedarse corto. Lo que estoy imponiendo es lo que merece el acusado", dijo el juez Michael Wachs, del condado de Anne Arundel, donde se encuentra Annapolis, durante la audiencia de este martes.



El magistrado sentenció a Ramos a seis cadenas perpetuas, de ellas cinco sin posibilidad de libertad condicional, más 345 años por los asesinatos; así como a 220 años adicionales por delitos relacionados con el asalto y la posesión de armas de fuego.



Aunque Ramos se declaró culpable en 2019 de los 23 cargos que enfrentaba por el tiroteo, durante el juicio a mediados de este año argumentó que se le debería considerar "no responsable criminalmente", que es la versión en Maryland de la declaración de incapacidad mental, y trasladarle a un hospital psiquiátrico.



No obstante, un jurado determinó que Ramos sí tenía la capacidad mental y emocional para que se le impusieran consecuencias penales por el tiroteo masivo.



El tiroteo tuvo un tremendo impacto en la redacción del periódico, cuyos trabajadores tuvieron que lidiar con las secuelas psicológicas mientras trataban de mantener a flote el diario, que como otros medios locales en EE.UU., afronta dificultades para mantener sus operaciones.



"Hubo días en los que me preguntaba por qué vivía, o si debía vivir en absoluto", dijo durante la audiencia de este martes Selene San Felice, una periodista que sobrevivió al tiroteo al esconderse bajo su mesa.



"Vivo para difundir la verdad", añadió la reportera, una de la docena de supervivientes y familiares que testificaron en la audiencia.

Ataque fue por venganza

Según las autoridades y la Fiscalía, Ramos actuó por "venganza" al irrumpir el 28 de junio de 2018 en el edificio del Capital Gazette y abrir fuego contra la redacción a través de una puerta de cristal, matando a cinco personas e hiriendo a dos, antes de esconderse debajo de una mesa y ser detenido por la Policía.



Tres años antes del tiroteo, el atacante perdió una demanda por difamación que había presentado contra el periódico por un artículo de 2011, en el que el Capital Gazette le identificaba como acosador de mujeres en las redes sociales, citando documentos judiciales.



Según la Fiscalía, cuando se le agotaron las vías legales para combatir al periódico, empezó a planear el ataque.

EFE







