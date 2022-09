El director financiero de Bed Bath & Beyond muere tras caer de un rascacielos en Nueva York

Una tienda Bed Bath & Beyond en Washington, DC, EE. UU. | Fuente: EFE | Fotógrafo: MICHAEL REYNOLDS

El director financiero de la cadena estadounidense de tiendas para el hogar Bed Bath & Beyond, Gustavo Arnal, ha sido identificado como el hombre que se habría suicidado al saltar desde el icónico rascacielos del barrio de Tribeca en Nueva York conocido como el "Edificio Jenga", indica este domingo la prensa local.



Arnal, de 52 años y de origen venezolano, cayó desde el piso 18 de 56 Leonard Street el viernes, según informaron fuentes policiales a New York Post.

En agosto Bed Bath & Beyond, con sede en Nueva Jersey, se hundió en bolsa tras la salida de un conocido inversor.



El 16 de agosto, Arnal, que también era vicepresidente ejecutivo de la cadena, vendió 42.513 acciones de la empresa por aproximadamente un millón de dólares, según MarketBeat.com.

No obstante, la caída de Bed Bath & Beyond comenzó el miércoles 17 y se aceleró el 19 de agosto tras saberse que el multimillonario Ryan Cohen, gestor de la firma RC Ventures, se deshizo del10 % de la empresa.



Cohen se había hecho con esa participación este año y había tratado de forzar varios cambios en la compañía, pero unos meses después optó por abandonar su posición y hacer caja aprovechando la subida de la cotización de Bed Bath & Beyond.



A final de agosto, Bed Bath & Beyond anunció que cerraría 150 establecimientos y recortaría un 20% de su plantilla, entre otras medidas para tratar de estabilizar su situación financiera.

Gustavo Arnal, ejecutivo de alto perfil

Arnal se unió a Bed Bath & Beyond en 2020. Anteriormente, trabajó como director financiero para el gigante de los cosméticos Avon con sede en Londres y tuvo una carrera de 20 años trabajando en el extranjero liderando Procter & Gamble.



Además, el empresario tenía una licenciatura en Ingeniería Mecánica de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela y una maestría en Finanzas de la Universidad Metropolitana de Caracas y fue considerado uno de los latinos de más alto rango en las grandes empresas de Estados Unidos, según la prensa local.



En 2021, ganó más de 2,9 millones de dólares gracias a su salario de Bed Bath & Beyond de 775.000 dólares y premios en acciones, según InsiderTrades.com.



El edificio de lujo 60 pisos desde el que Arnal saltó es conocido por su curioso diseño de apartamentos desalineados que se parecen al popular juego de mesa "Jenga". (EFE)