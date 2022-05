Rusia ha admitido un muerto y 27 desaparecidos en el hundimiento del Moskvá, que Moscú atribuye a un incendio y a la explosión de munición, y Kiev y EE.UU. al impacto de dos misiles ucranianos. | Fuente: EFE

Estados Unidos suministró información de inteligencia para ayudar a Ucrania a hundir en abril el crucero de misiles Moskvá, el buque insignia de la Flota del Mar Negro rusa, según informaron medios estadounidenses este jueves.



Estos medios, entre ellos la CNN y el Washington Post y que citan fuentes del Gobierno estadounidense, señalaron que Washington no tuvo "aviso previo" de que Kiev fuera a atacar este emblemático navío ruso.



No obstante, reconocieron que EE.UU. "comparte información" marítima con Ucrania para asistir al país en la defensa frente a los ataques de las fuerzas rusas, que han estado lanzando misiles desde sus buques de guerra desde el Mar Negro hacia territorio ucraniano.



EE.UU. habría ayudado a precisar la localización exacta del crucero de misiles para permitir el ataque de Ucrania, de acuerdo a estas fuentes.



Desde el Pentágono no se ha confirmado oficialmente el papel estadounidense en el hundimiento del Moskvá, pero se ha reconocido la estrecha colaboración con Kiev.



Ministerio de Defensa de Rusia muestra al crucero de misiles de la Armada rusa 'Moskva' participando en un ejercicio en el Mar Negro frente a la costa de Crimea, 18 de febrero de 2022. | Fuente: EFE

"Ucrania combina información que nosotros y otras ofrecen con inteligencia que ellos recaban por sí mismos. Y luego toman sus propias decisiones", dijo John Kirby, portavoz del Departamento de Estado, en rueda de prensa.

Versión rusa sobre hundimiento del Mokvá

Hasta el momento, Rusia ha admitido un muerto y 27 desaparecidos en el hundimiento del Moskvá, que Moscú atribuye a un incendio y a la explosión de munición, y Kiev y EE.UU. al impacto de dos misiles ucranianos.



Fuentes del Ejército de Ucrania afirmaron que el buque ruso había sido alcanzado por dos misiles ucranianos "Neptuno", a consecuencia de lo cual se produjeron a bordo varias explosiones y un incendio.



Rusia primero aseguró que el barco mantenía la flotabilidad, que el incendio y las explosiones de municiones habían sido controlados y que la tripulación había sido evacuada a otros barcos de la zona.



Horas después, sin embargo, el Ministerio de Defensa informó que el Moskvá se fue a pique "en medio de una tormenta cuando era remolcado a puerto".

(Con información de EFE)

