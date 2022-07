El incidente ocurrió en la playa de Coney Island, en Brooklyn. | Fuente: AFP / Referencial

Un hombre que dormía en la playa de Coney Island, en Brooklyn (sur de Nueva York), murió aplastado por un vehículo del Departamento de Parques y Recreación de la ciudad, según dijo el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York (NYPD, en inglés) a la prensa local.

El hombre, que aún no ha sido identificado, tenía unos 40 años y estaba tumbado en la playa a las 2.50 hora local (6.50 GMT) cuando el vehículo, una camioneta Ford F250, pasó por encima de él.

Fue declarado muerto en el mismo lugar de los hechos.

"El conductor del camión del Departamento de Parques permaneció en la escena y no se sospecha de ningún delito", señala The New York Post.

En investigación

El Escuadrón de Investigación de Colisiones de la Policía de Nueva York sigue investigando el incidente.

Se desconoce si se trata de un vagabundo de los miles que pueblan la ciudad de Nueva York y que, en verano, aprovechando el buen tiempo, duermen con frecuencia al aire libre. (EFE)



