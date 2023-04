Foto: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pronuncia un discurso en la Catedral de San Muredach en Ballina, durante su visita a Irlanda del Norte e Irlanda. | Fuente: AFP

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, volvió a urgir este domingo al Congreso a aprobar leyes que restrinjan el uso de armas, después de que se hayan registrado varios sucesos violentos, entre ellos una masacre en una fiesta de cumpleaños.

"¿A qué ha llegado nuestra nación cuando los niños no pueden asistir a una fiesta de cumpleaños sin miedo, cuando los padres tienen que preocuparse cada vez que sus hijos salen por la puerta de la escuela, al cine o al parque?", apuntó el mandatario a través de un comunicado.

Joe Biden envió este mensaje unas horas después de conocerse que al menos cuatro personas murieron y más de una decena resultaron heridas tras un tiroteo en la fiesta de cumpleaños de un adolescente en Dadeville, Alabama (sureste de Estados Unidos), el sábado por la noche.

Un suceso que todavía está lleno de incógnitas y que se produjo el mismo día en que al menos dos personas murieron y cuatro resultaron heridas por disparos en un parque en Louisville, Kentucky.

En esta misma ciudad, el pasado lunes cinco personas fallecieron y otras ocho resultaron heridas, entre ellas dos agentes de policía, en un tiroteo ocurrido en un banco.

"Las armas de fuego son la principal causa de muerte de niños en los Estados Unidos, y los números están aumentando, no disminuyendo", apuntó el presidente. Aunque no está confirmado oficialmente, los fallecidos en Dadeville podrían tratarse de adolescentes que participaban en una fiesta de 16 cumpleaños, señalan medios como CNN.

Anuncia implementación de normas

Joe Biden aseguró que está listo "para trabajar de buena fe en la legislación federal que salvará vidas" y destacó que "está dentro del poder del Congreso" implementar normas como "el almacenamiento seguro de armas de fuego, requerir verificación de antecedentes para todas las ventas de armas, eliminar la inmunidad de responsabilidad de los fabricantes de armas y prohibir las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad".

"Los estadounidenses están de acuerdo y quieren que los legisladores actúen sobre las reformas de sentido común en la seguridad de las armas", agregó Joe Biden, quien criticó al Partido Republicano por participar la semana pasada en la reunión anual de la Asociación Nacional del Rifle (NRA, en inglés).

Los principales aspirantes republicanos, incluido el expresidente Donald Trump, participaron en defensa del derecho de los ciudadanos a llevar armas.

Estados Unidos ha sufrido al menos 162 tiroteos masivos en lo que va de año, según la organización Gun Violence Archive, que define los tiroteos masivos como aquellos en los que mueren cuatro o más personas, sin incluir al perpetrador del ataque.

(Con información de EFE)

