Juez de EEUU prohíbe expulsar a familias migrantes sin dejarles pedir asilo | Fuente: EFE

Un juez federal en el Distrito de Columbia consideró este jueves ilegal negar a las familias migrantes con hijos el derecho a pedir asilo en Estados Unidos aplicándoles una regulación destinada a proteger la salud pública.



El anterior Gobierno, presidido por Donald Trump, inició el año pasado la aplicación de esta regulación, denominada Título 42, y que permite expulsar a los migrantes que llegan a la frontera, considerándolos una amenaza a la salud pública en medio de la pandemia de la COVID-19.



En su fallo conocido este jueves el juez federal Emmet Sullivan consideró ilegal expulsar a las familias sin permitirles pedir asilo.



Sullivan escribió que, teniendo en cuenta "la amplia disponibilidad de exámenes, vacunas y otras medidas para minimizar (la pandemia), este tribunal no cree que el contagio de la COVID-19, durante el trámite en la frontera, no pueda mitigarse de manera significativa".



El fallo no será efectivo hasta dentro de dos semanas. En este sentido el Departamento de Seguridad Nacional pidió al Tribunal Federal que deje en suspenso esta orden por 14 días para tener tiempo suficiente para "explorar sus opciones de apelación" y los demandantes -un grupo de familias- no se oponen a dicha solicitud.

EFE



Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: 90% de pacientes en UCI no tenían ninguna vacuna