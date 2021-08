Vista de autoridades realizando labores de seguridad en inmediaciones de las oficinas del Pentágono, en Arlington, donde se registró un tiroteo, este martes. | Fuente: EFE

El Pentágono de EE.UU. reabrió este martes 3 de agosto sus accesos más de una hora después de que los clausurara debido a un tiroteo ocurrido frente a una de sus entradas, donde hay una parada de autobuses y de metro.

La Agencia de la Fuerza de Protección del Pentágono, encargada de la custodia del lugar, informó en su cuenta de Twitter de la reapertura de los accesos al recinto, pero advirtió que la entrada al metro y uno de los pasillos que conectan el complejo con esa estación permanecen cerrados.

"La escena del incidente es segura", agregó la fuerza militar estadounidense, que, no obstante, alertó que "todavía es una escena de crimen activa". Además, recomendó a los ciudadanos cerca del lugar que se mantengan "alejados de la entrada del metro y del área de la plataforma de los buses".

Tiroteo en el Pentágono de EE.UU.

El suceso se produjo en un punto donde se encuentra uno de los accesos principales al recinto, utilizado a diario por miles de sus empleados del Pentágono, y en donde se detienen autobuses de varias líneas en la zona. La institución no informó de heridos o fallecidos en el lugar.

Sin embargo, el Departamento de Bomberos de Arlington, donde se ubica el Pentágono, en las afueras de Washington DC, había asegurado en Twitter que había encontrado "pacientes múltiples", cuando acudió a responder a "un incidente activo de violencia" en la zona del metro del Pentágono.

El diario The New York Times indicó, citando a un empleado de asuntos públicos de la Oficina del Secretario de Defensa, que hacia las 10:45 a.m. (hora local) se leyó un mensaje por el sistema de altavoces del Pentágono que alertaba de "un tiroteo en el área de autobuses del metro" y que pedía permanecer en el edificio "hasta nuevo aviso". (EFE)

