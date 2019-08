Yunier García Duarte trabajaba cargando maletas en el Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana. | Fuente: Change.org

Un polizonte cubano que huyó escondido en el compartimento de equipaje de un avión chárter que aterrizó en Miami teme ser torturado si lo deportan a Cuba.

"Si me deportan me torturan. Les pido encarecidamente que valoren mi caso", declaró al canal local Telemundo 51 Yunier García Duarte, descubierto el pasado jueves escondido en el compartimento de carga de un vuelo comercial operado por la aerolínea Swift que aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Miami.

En conversación telefónica difundida este lunes desde el Centro de Detención Krome, donde se encuentra retenido, García invocó a las autoridades migratorias de EE.UU. que escuchen su petición de asilo ya que alega que su vida corre peligro en caso de ser devuelto a Cuba.

Este hombre, padre de una niña y que trabaja cargando maletas en el Aeropuerto Internacional José Martí, en La Habana (Cuba), relató que decidió hacer la travesía, que duró unos 45 minutos, cuando vio una oportunidad de esconderse en la zona de carga y huir de Cuba.

"Para mí fueron 25 horas, no fue un vuelo de una hora, apenas pude respirar. Todo estaba oscuro, pero el que no se arriesga no gana", declaró al canal de televisión el joven de 36 años, que tras ser descubierto por un trabajador del aeropuerto fue puesto a disposición de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) estadounidense.

El cubano, que evitó la deportación inmediata, tendrá en unas semanas una entrevista con un oficial de Inmigración para determinar el desarrollo de su petición de asilo por "miedo creíble" sobre su vida si es deportado.

"Es un desertor, trabajaba en el aeropuerto de Cuba, por lo menos pueden escucharlo porque si regresa a Cuba de seguro lo van a encarcelar", manifestó su abogado Willy Allen, quien señaló que ya ha hablado con sus familiares en Cuba y en Miami.

El caso del polizón cubano ha merecido una petición en línea, que hasta hoy ya ha reunido más de 25.000 firmas, en la que piden al presidente de EE.UU., Donald Trump, que interceda a su favor. (EFE)