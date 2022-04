Rusia ensaya con éxito un nuevo misil balístico intercontinental | Fuente: AFP

El Pentágono restó este miércoles importancia al lanzamiento de prueba por parte de Rusia de un misil balístico intercontinental, con capacidad de llevar una carga nuclear, y afirmó que fue avisado por Moscú con antelación.

El portavoz del Departamento de Defensa de EE.UU., John Kirby, dijo en un comunicado que "este tipo de test es rutinario y no fue una sorpresa".

"No consideramos la prueba una amenaza para EE.UU. y los aliados", indicó Kirby.

El portavoz estadounidense destacó que Rusia notificó "adecuadamente" por anticipado a EE.UU. de este test, de acuerdo con las obligaciones en el tratado Nuevo START.

En febrero de 2021, poco después de llegar a la Casa Blanca, el presidente de EE.UU., Joe Biden, acordó con su homólogo ruso, Vladímir Putin, mantener vivo por cinco años más el tratado de control de armas nucleares Nuevo START.

El Nuevo START limita el número de armas nucleares estratégicas, con un máximo de 1 550 cabezas nucleares y 700 sistemas balísticos para cada una de las dos potencias, en tierra, mar o aire.

Advertencia a otros países

Rusia efectuó el test del misil intercontinental, mientras se encuentra embarcada en una guerra en Ucrania, que inició el pasado 24 de febrero al invadir este país.

Kirby remarcó que el Pentágono sigue "centrado" en la agresión "ilegal e injustificada" de Rusia contra Ucrania.

Moscú realizó este miércoles un lanzamiento de prueba con el misil balístico intercontinental Sarmat, que fue lanzado desde el cosmódromo de Plesetsk y alcanzó su destino a 6 000 kilómetros de distancia en el polígono de Kurá, en la península de Kamchatka.

El lanzamiento fue transmitido por la televisión pública y presidido por Vladimir Putin, quien en su intervención aprovechó para lanzar una advertencia a los que "intentan amenazar" a su país.

Putin afirmó que el Sarmat "garantiza de manera fiable la seguridad de Rusia de las amenazas externas y hará que se lo piensen dos veces aquellos que en la desenfrenada vorágine de la retórica agresiva intenten amenazar a nuestro país".

El Sarmat entrará al servicio de las fuerzas estratégicas rusas en la región siberiana de Krasnoyarsk una vez concluya el programa de ensayos, en sustitución del misil de emplazamiento en silo más potente del mundo, el RS-20B Voevoda, clasificado por la OTAN como SS-18 o Satán.

Putin presentó en sociedad el Sarmat el 2 de marzo de 2018, justo antes de su reelección, durante un controvertido discurso sobre el estado de la nación.

Entonces advirtió a Occidente que el Sarmat tiene un "alcance prácticamente ilimitado", por lo que el sistema antimisiles norteamericano "no tendrá nada que hacer".

