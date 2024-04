El Pentágono comunicó a Irán que no está vinculado al ataque israelí en Siria

Estados Unidos no recibió aviso de Israel sobre el ataque contra el consulado de Irán en Siria que ejecutaron en vísperas y “no apoya ataques a sedes diplomáticas”, señaló este martes la portavoz del Pentágono, Sabrina Singh, quien aseguró que el Departamento de Defensa utilizó canales confidenciales para transmitir a Teherán que no tuvo nada que ver con el ataque.

Un ataque aéreo israelí el lunes destruyó la sección consular de la embajada de Irán en la capital de Siria, de acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní.

En el ataque murieron siete guardias revolucionarios, entre ellos el máximo responsable de la Fuerza Quds en Siria y Líbano, el general de brigada, Mohamed Reza Zahedi, y su segundo, el general de brigada, Mohamed Hadi Haj Rahimi.

De acuerdo con Teherán, los militares iraníes contaban con inmunidad diplomática.

Estados Unidos “no ha efectuado ataques en Damasco”, indicó Singh. “Estados Unidos no fue notificado por Israel acerca del ataque en Damasco, y Estados Unidos no apoya ataques sobre sedes diplomáticas”.

Comunicación con Irán

La funcionaria añadió que, según la evaluación hecha por el Departamento de Defensa, se trató de un ataque israelí, aunque no suele confirmar este tipo de acciones en territorio sirio.

“Por canales privados en comunicación con Irán dejamos en claro que no somos responsables (del ataque), no estuvimos involucrados y no tuvimos conocimiento previo”, señaló la vocera.

"No queremos ver una escalada (de las tensiones) en la región", añadió. "Hemos empleado los canales diplomáticos para dejar bien claro que no buscamos una escalada".

Según la agencia oficial iraní IRNA el líder supremo ayatolá Ali Khamenei dijo que Israel será castigado por el ataque, y el presidente de irán, Ebrahim Raisi afirmó que la acción "no quedará sin respuesta".

(Con información de EFE)