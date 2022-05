Se trata del primer caso de viruela del mono que se detecta en EE.UU. este año. Foto: Una enfermera apoya a un paciente mientras camina en un hospital de Estados Unidos. | Fuente: AFP (Referencial

Las autoridades de Estados Unidos detectaron un primer caso de viruela del mono en un hombre residente en el estado de Massachusetts (noreste del país).



Se trata de un hombre adulto que había viajado recientemente a Canadá, informó en un comunicado el departamento de salud de Massachusetts.



El departamento de salud de Massachusetts hizo las pruebas iniciales el martes para detectar la enfermedad y, posteriormente, los gubernamentales Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés) confirmaron que se trataba de la viruela del mono.



Los síntomas de la viruela del mono son similares a la de la ya erradicada viruela, aunque algo más leves - fiebre, dolor de cabeza, muscular, de espalda, escalofríos y agotamiento- y con frecuencia hay inflamación de los ganglios y una erupción cutánea, que comienza en la cara y se extiende a otras partes del cuerpo, principalmente manos y pies.



Se trata del primer caso de viruela del mono que se detecta en EE.UU. este año.



Los estados de Texas y Maryland reportaron cada uno un caso en 2021 con pacientes que recientemente habían viajado a Nigeria.

(Con información de EFE)

"Espacio Vital": La hepatitis es la inflamación del hígado y no solo los virus pueden causarla, sino también la ingesta de alcohol o algunas medicamentos, así lo explicó el doctor Carlos Nureña, médico gastroenterólogo del hospital nacional "dos de mayo". Señaló que la hepatitis A, presenta malestar general, cefalea, y la persona suele se pone amarilla. El virus entra por la boca. La hepatitis B, puede quedarse de manera crónica y hasta puede llevar a la cirrosis o un cáncer de hígado. La hepatitis C, entre el 60% o 70 % se vuelve crónica y el 30% se vuelve cáncer, pero es mucho más difícil el virus crónico de la hepatitis B. El médico advirtió que todas las hepatitis pueden tener la presentación fulminante, es decir que le afecta tan directamente al hígado que no le permite reaccionar.

