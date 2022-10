El exmandatario acusó al canal de noticias de afectar su imagen | Fuente: AFP

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha presentado este lunes una demanda contra la cadena CNN alegando una supuesta difamación contra su persona, exigiendo además al medio de comunicación una compensación de 475 millones de dólares.

La demanda, que se ha presentado ante un tribunal federal de Florida, argumenta que "más allá de simplemente resaltar cualquier información negativa sobre el demandante (Donald Trump) e ignorar toda la información positiva sobre él, CNN ha tratado de utilizar su enorme influencia, supuestamente como una fuente de noticias 'confiable', para difamar al demandante en la mente de sus espectadores".

Asimismo, el equipo legal de Donald Trump ha señalado que estas "difamaciones" no han hecho "mas que aumentar en los últimos meses", asegurando que la CNN "teme" que el expresidente se presente a las elecciones del 2024.

"Como parte de su esfuerzo concertado para inclinar la balanza política hacia la izquierda, la CNN ha tratado de manchar al demandante con una serie de calificativos cada vez más escandalosos, falsos y difamatorios de 'racista', 'lacayo de los rusos', 'insurrecto' y, finalmente, 'Hitler'", ha añadido la demanda de los abogados de Trump.

Para probar estas afirmaciones, el expresidente estadounidense ha adjuntado algunos artículos y fragmentos de la programación de la cadena en los que se comparan las propuestas de Trump con la incitación al odio contra los judíos de Adolf Hitler.

En aras de reivindicar su "reputación como servidor público", Trump ha exigido a CNN que asuma los costes del daño que le ha causado a través de "difamaciones incendiarias" por un importe de 483 millones de euros.

Donald Trump se negaba a dejar la Casa Blanca

El expresidente Donald Trump dijo repetidamente a sus asistentes en los días posteriores a su derrota en las elecciones de 2020 que permanecería en la Casa Blanca en lugar de dejar que el mandatario entrante, Joe Biden, asumiera el cargo.

Así lo sostiene la reportera de The New York Times, Maggie Haberman, en un nuevo libro que será publicado en octubre y cuyo contenido ha sido adelantado por la cadena CNN.

“Simplemente no me voy a ir”, le dijo Trump a un asistente, según Haberman. “Nunca nos iremos”, dijo el expresidente a otro ayudante. “¿Cómo puedes irte cuando ganaste unas elecciones?”, repitió, según aparece en el libro de la periodista.

El libro de Haberman, "Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America", se publicará el 4 de octubre en un momento en que la Cámara de Representantes de EE.UU. y el Departamento de Justicia investigan la negativa de Trump a ceder el poder después de las elecciones de 2020.

(Con información de Europa Press y EFE)