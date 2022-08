"No estoy alarmado, pero me preocupa", dijo el presidente de EE.UU, Joe Biden, sobre las maniobras militares de China en torno a Taiwán. | Fuente: AFP

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, admitió este lunes estar "preocupado" por el despliegue armamentístico que China ha hecho en sus maniobras alrededor de Taiwán, aunque señaló también que no cree que vayan a más.

"No estoy alarmado, pero me preocupa que estén moviendo tanto como lo hacen. Aunque no creo que vayan a hacer más de lo que están haciendo", dijo Joe Biden a los periodistas en la base de Dover (Delaware) al ser preguntado por la situación antes de partir de viaje a Kentucky.

China prolongó hoy un día más de lo previsto sus maniobras militares en torno a Taiwán con ejercicios centrados en operaciones anti-submarinos y ataques aéreos con embarcaciones como blanco, mientras la isla también se prepara para probar esta semana su preparación defensiva.

Juegos de guerra

Los juegos de guerra de China comenzaron el pasado jueves en respuesta a la visita a Taipéi de la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, e inicialmente debían concluir el domingo, pero a primera hora de este lunes el Ejército Popular de Liberación (EPL) anunció su extensión.

El EPL indicó en su canal oficial de la plataforma Weibo que continúa "realizando ejercicios prácticos conjuntos en el espacio aéreo y marítimo alrededor de la isla de Taiwán".

Las autoridades no especificaron la ubicación de estas maniobras adicionales ni si mantienen en vigor las seis zonas en las que las llevó a cabo estos últimos días y el cierre del espacio aéreo y marítimo de esas áreas, una de ellas situada a apenas 20 kilómetros de Kaohsiung, la principal ciudad del sur de la isla.

(Con información de EFE)

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": El doctor Leslie Soto, médico infectólogo del hospital Cayetano Heredia, respondió las llamadas de los oyentes sobre la viruela del mono. De esa manera aclaró muchas dudas y mitos en torno a esta enfermedad que puede ser adquirida por cualquier persona si no cumple con los protocolos de bioseguridad y las medidas de protección.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.