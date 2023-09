Estados Unidos: la ciudad de El Paso se encuentra en “un punto de quiebre” por oleada de migrantes

Oscar Leeser, alcalde de El Paso, en Texas, aseguró en una rueda de prensa que el creciente flujo de migrantes en búsqueda de asilo en Estados Unidos ha llevado a esta ciudad fronteriza a “un punto de quiebre” que ha desbordado la capacidad de los albergues locales.

El burgomaestre señaló que la ciudad recibe en la actualidad una media de 2 000 migrantes diarios, en su mayoría provenientes de Venezuela. Además, precisó que las dependencias de la gubernamental Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) mantiene dentro de sus instalaciones a unos 6 500 migrantes y que actualmente hay otras 2 000 personas en el lado mexicano esperando poder cruzar la garita fronteriza.

La situación ha llevado a las autoridades locales a abrir un nuevo albergue en el noreste de la ciudad, además de alquilar cinco autobuses que desde el fin de semana han salido con destino a Nueva York, Chicago y Denver (Colorado).

De acuerdo a Leeser, solo el 1 % de los migrantes que llegan a El Paso lo hacen para quedarse y que la intención de la gran mayoría es trasladarse a grandes urbes.

Funcionarios locales recalcaron en la rueda de prensa que todos los migrantes que abordaron los autobuses lo hicieron de manera voluntaria y al destino de su elección.

Leeser, del Partido Demócrata, dijo que cerca de un 66 % de los que cruzan la frontera son hombres solos y 32 % son unidades familiares y el 2 % menores no acompañados.

Biden postulará a la reelección

Joe Biden, presidente de Estados Unidos, dijo que entendía las críticas por su edad, pero que se postulaba a la reelección porque el exmandatario Donald Trump buscaba "destruir" la democracia.

Biden, de 80 años, en general evita hablar de su edad, pero abordó el tema durante una recaudación de fondos en un teatro de Broadway, en Nueva York, donde afirmó que su experiencia le ayudó a enfrentar crisis como la de Ucrania o la de la COVID-19.

"Me postulo porque la democracia está en juego, porque de nuevo la democracia está en las urnas en 2024. Y que no haya ninguna duda: Donald Trump y sus republicanos MAGA (Make America Great Again, el eslogan de Trump, ndlr) están resueltos a destruir la democracia estadounidense", añadió.

(Con información de Europa Press y EFE)