Policías paramilitares chinos marchan por la Plaza de Tiananmen en Beijing.

El jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, general Mark A. Milley, advirtió este miércoles que es "posible" que China supere militarmente a su país en el futuro próximo si no aumenta la inversión en defensa, lo que supondría un "situación muy difícil" para las "futuras generaciones".



En una comparecencia en el comité de servicios armados de la Cámara de Representantes, Milley destacó a China como el gran rival militar de EE.UU. en la esfera global.



"China no es ahora mismo superior militarmente a EE.UU., pero su objetivo es estar al mismo nivel al menos, si no por encima", dijo el general en una audiencia sobre la solicitud presupuestaria para el año fiscal 2022 de 715 000 millones de dólares.



"Y eso es posible -subrayó- en un cierto periodo de años, si no avanzamos".



Anticiparse a China

Milley citó como las principales áreas de rivalidad "en los próximos 15 o 20 años" con el gigante asiático la ciberdefensa, el espacio, los submarinos y la inteligencia artificial.



"Tenemos que anticiparnos en todas ellas, de lo contrario vamos a hacer que las futuras generaciones encaren una situación muy difícil con China", agregó.



Junto a Milley compareció el secretario de Defensa de EE.UU., Lloyd Austin, quien recordó su reciente orden de ubicar a China y su fortalecimiento militar en el centro de la política de defensa estadounidense.



China fue, de hecho, un de los principales protagonistas de la reciente gira europea del presidente estadounidense, Joe Biden, en la que buscó un respaldo más claro de sus aliados a su principal prioridad internacional: la intensa competición entre Washington y Pekín.



(Con información de EFE)

