Farid Kahhat: Kamala Harris está demostrando que no teme a la confrontación con Donald Trump

Estados Unidos Declaraciones de Farid Kahhat.

El internacionalista Farid Kahhat señaló este miércoles que la vicepresidenta estadounidense y posible candidata presidencial demócrata, Kamala Harris, ha demostrado que no teme a la confrontación de cara a lo que sería una contienda ante el candidato republicano, Donald Trump, para los comicios de noviembre.

En declaraciones a La rotativa del aire-edición noche de RPP, Kahhat sostuvo que Harris cuenta con experiencia como senadora y si bien en la vicepresidencia no ha tenido mucha actividad, sus primeros discursos como posible candidata la han ayudado a ganar el respaldo de las bases demócratas.

“Tiene una experiencia relativamente basta en debates de ese tipo, ha sido senadora y ha sido vicepresidenta. En la vicepresidencia en honor a la verdad no ha tenido, no ha sido una vicepresidenta particularmente activista, pero en todo caso ya en sus primeros discursos de campaña está demostrando que no teme a la confrontación y está atacando de forma clara y directa a Donald Trump, haciendo a algunos republicanos caer en lo que creo es un grave error, criticarla por ser mujer y pertenecer a una minoría étnica”, sostuvo.

Alineados

Respecto de la situación en la que queda Joe Biden, quien renunció a la candidatura demócrata tras las críticas suscitadas desde su propio partido por su nefasta actuación en el primer debate contra Donald Trump, el internacionalista dijo que el mandatario ya ha asumido el mismo discurso de Harris sobre de que el expresidente republicano es un peligro para la democracia.

“Está usando el mismo discurso contra Trump que ya empezó a usar Kamala Harris que Trump es una amenaza para la democracia y es una amenaza de caos, refiriéndose al intento de impedir la confirmación del triunfo electoral de Biden el 6 de enero de 2021”, indicó.

“Sí, son discursos que están alineados el de Biden y el de Kamala Harris, que a fin de cuentas no solo es la candidata de su partido, sino que es la vicepresidencia en ejercicio del cargo en este momento”, añadió.

Discurso de Joe Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este miércoles que la "ambición personal" no podía anteponerse a "salvar" la democracia estadounidense, en lo que son sus primeras declaraciones para explicar la decisión de poner fin a su campaña de reelección.

"Creo que mi historial como presidente, mi liderazgo en el mundo y mi visión para el futuro de Estados Unidos, todo justificaría un segundo mandato, pero nada puede interponerse en el camino de salvar nuestra democracia. Eso incluye la ambición personal", manifestó el mandatario en un discurso a la nación desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.

En el discurso, que duró 11 minutos, Biden dijo que Estados Unidos está en un "punto de inflexión", una frase recurrente en sus discursos, y que durante las últimas semanas le quedó claro que tenía que "unir" al Partido Demócrata.