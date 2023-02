Farid Kahhat: Pensar en el globo aerostático chino como un objeto de espionaje es "demasiado burdo"

Esta foto de folleto de Chase Doak tomada el 1 de febrero de 2023 y publicada el 2 de febrero muestra un supuesto globo espía chino en el cielo sobre Billings, Montana. | Fuente: EFE

El analista internacional Farid Kahhat señaló este martes que considerar el "globo aerostático" de China como un objeto de espionaje es "demasiado burdo" por su gran tamaño y lo perceptible que es a simple vista en su trayecto. Esto luego que Estados Unidos derribara el aparato e informara de la destrucción de otros tres que sobrevolaron su territorio.



En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Farid Kahhat indicó que China admitió que el globo aerostático era para investigación metereológica, mientras que Estados Unidos alegaba una función de espionaje. Además, señaló que el Pentágono había advertido que si el aparato sobrevolara sitios de interés estratétigo, como silos nucleares en el estado de Montana, añadiría un "valor limitado" a la información que Pekín podría obtener a través de satélites.



"La reacción del gobierno norteamericano parece obedecer, en mi opinión, más a razones de política interna que a los riesgos reales que pudiera haber implicado el hecho de que este globo surcara los cielos norteamericanos", indicó.

Farid Kahhat aclaró que el incidente se produce antes de que el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, visite China, en el primer viaje de un titular de Exteriores estadounidense al país asiático desde 2018.



"En tanto objeto de espionaje es demasiado burdo, era el tamaño de tres autobuses, había atravesado diversos países y era perceptible a simple vista en parte de su trayecto", aseguró. Además, el internacionalista recordó que Pekín tiene cientos de satélites de uso militar orbitando la atmósfera terrestre.



"Los otros tres objetos nadie sabe qué eran todavía y todo parece indicar que no son hechos inusuales, que ya se habían detectado objetos de este tipo en el pasado, pero que ahora hay la urgencia de derribarlos para no parecer débil frente a China porque Trump instó a derribarlos; e incluso sectores de liderazgo demócrata en Cámara de Representantes hicieron lo mismo. Es una reacción que tiene que ver, repito, con temas de política interna antes que con temas de seguridad nacional", añadió.



Farid Kahhat, internacionalista

Declaraciones de Petro



De otro lado, Farid Kahhat consideró como "absolutamente desafortunadas" y "fuera de lugar" las expresiones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien comparó al desplazamiento de agentes de la Policía Nacional del Perú, en medio de las protestas, con los nazis.



"(La comparación con los nazis) también la hizo respecto al Estado colombiano por el exterminio de los militantes de un partido de izquierda en la década del 80 respecto a lo cual hubo un fallo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero lo que es particularmente deplorable es que por un lado haga esa comparación respecto al Perú y por otro guarde silencio a la conducta autoritaria de gobiernos de izquierda como Nicaragua, Venezuela y Cuba", dijo.

En relación a la moción aprobada en la Comisión de Relaciones Exteriores que rechaza las expresiones de Gustavo Petro y lo declara persona no grata, Farid Kahhat sostuvo que no corresponde esa figura para una persona que no es acreditada como diplomático en el país y señaló que esto no ayudará, ya que el mandatario colombiano gobernará hasta el 2016.



"No solo es un país limítrofe, es un país con el cual compartimos el cuidado de la Amazonía, la Comunidad Andina de Naciones y la custodia de la frontera común, hay que tener capacidad de interlocución con ese Gobierno. Creo que lo hecho por Cancillería es lo adecuado, expresar una protesta, pero me temo que este no sea el final de la historia", expresó.





NUESTROS PODCAST

Newsletter Las cosas como son

