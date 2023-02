Esta foto de folleto de Chase Doak tomada el 1 de febrero de 2023 y publicada el 2 de febrero muestra un supuesto globo espía chino en el cielo sobre Billings, Montana. | Fuente: AFP

El Pentágono vigila a un supuesto globo espía chino que sobrevuela el territorio de Estados Unidos, informó un responsable de Defensa estadounidense.

A pedido del presidente Joe Biden, el Departamento de Defensa examinó la posibilidad de derribar el aparato, pero tomó la decisión de no hacerlo debido a los riesgos potenciales para las personas en tierra, precisó la fuente que pidió el anonimato.

"Claramente, la intención de este globo es la vigilancia, y la ruta de vuelo actual lo lleva a una serie de sitios sensibles", dijo el funcionario.

El globo sobrevoló el noroeste de Estados Unidos, donde hay bases aéreas sensibles y misiles nucleares estratégicos en silos subterráneos, pero el Pentágono no cree que este dispositivo constituya una gran amenaza porque "tiene un valor aditivo limitado desde la perspectiva de la recopilación de (datos de) inteligencia".

"Estamos tomando medidas para protegernos de la recopilación de información confidencial por parte de inteligencia extranjera", afirmó no obstante el funcionario, quien afirmó no tener "ninguna duda sobre el hecho de que el globo proviene de China".

El globo entró en el espacio aéreo estadounidense "hace varios días", dijo el funcionario, pero los servicios de inteligencia estadounidense lo rastreaban desde antes.

Varios aviones de combate examinaron el globo cuando sobrevolaba Montana (norte). Actualmente vuela "a una altitud muy por encima del tráfico aéreo comercial" y "no representa una amenaza militar o física para las personas en tierra", afirmó el portavoz del Pentágono, Pat Ryder, en un comunicado.

"No adoptar ninguna acción cinética"

Tanto el jefe del Estado Mayor Conjunto de EE.UU., el general Mark Milley, como el líder del Comando del Norte, general Glen VanHerck, recomendaron sin ambages "no adoptar ninguna acción cinética" por el riesgo que podría suponer para la gente en la superficie, debido a la posible caída de restos del globo.

En ese sentido, la fuente de Defensa explicó que el aparato es "suficientemente grande" como para ocasionar daños si es derribado al suelo.

Explicó que el miércoles evaluaron la opción de abatirlo en una zona poco poblada de Montana (EE.UU.), pero optaron por no arriesgarse, y que han recibido avisos de pilotos que lo han avistado pese a que vuela bastante alto.

La fuente de Defensa aseguró que ese artilugio "tiene un valor adicional limitado" en lo que respecta a la recolección de material de inteligencia.

El anuncio se produce antes de que el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, inicie este domingo una visita de dos días a China, en el primer viaje de un titular de Exteriores estadounidense al país asiático desde 2018.

Las imágenes supuestamente muestran un presunto globo espía chino en el cielo sobre Billings, Montana, filmado por un residente local. | Fuente: AFP

El funcionario de Defensa afirmó que tras la detección del globo han estado en contacto con responsables chinos a través de varios canales, como las respectivas embajadas de China y EE.UU. en Washington y Pekín.

"Les hemos transmitido la seriedad con la que nos tomamos este asunto", remarcó la fuente, quien agregó que EE.UU. "hará lo que sea necesario para proteger a su pueblo y su territorio".



Respuesta china

Pekín pidió este viernes no "especular" tras la acusación del Pentágono de que un globo aerostático espía de China sobrevoló Estados Unidos a gran altura.



"Hasta que los hechos se clarifiquen, la especulación y el revuelo no van a ayudar a solucionar apropiadamente este asunto", dijo este viernes la portavoz de Exteriores Mao Ning en rueda de prensa.



Según Mao, "Pekín está verificando las informaciones de que un globo espía ha estado sobrevolando Estados Unidos", si bien enfatizó que "China no tiene ninguna intención de violar el territorio o el espacio aéreo de ningún estado soberano".



"China espera tratar este asunto de manera calmada y prudente con Estados Unidos", añadió.

(Con información de EFE y AFP)

