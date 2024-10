Harris cumple 60 años haciendo campaña con Stevie Wonder a dos semanas de las elecciones

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La vicepresidenta de Estados Unidos y candidata demócrata a la Casa Blanca, Kamala Harris, cumple este domingo 60 años de edad haciendo campaña con el cantante Stevie Wonder en el estado decisivo de Georgia, a poco más de dos semanas para las elecciones presidenciales.



Harris, nacida el 20 de octubre de 1964 en Oakland (California), pasó parte de su cumpleaños en Georgia -uno de los estados en los que la competencia con el republicano Donald Trump está más reñida-, donde acudió a una misa en Stonecrest y celebró un evento de campaña en Jonesboro junto a Stevie Wonder.



En un acto de campaña celebrado en la iglesia Divine Faith Ministries International de Jonesboro, el músico Stevie Wonder cantó a la demócrata el cumpleaños feliz con el piano y seguido de un coro de voces de los miembros de la congregación.



Además, el equipo de Harris la sorprendió hoy decorando con motivos blancos y dorados una cabina de su avión Air Force Two y regalándole una tarta de chocolate alemana.



Su jefa de gabinete, Lorraine Voles, llevaba puesto un sombrero dorado de fiesta con motivo del cumpleaños.



Mientras, el esposo de la vicepresidenta, el segundo caballero Doug Emhoff, pasará el día en el también estado decisivo de Míchigan haciendo campaña a favor de la aspirante demócrata.

Edad de los candidatos en EEUU

La edad de los candidatos fue un asunto central en la campaña de las elecciones del 5 de noviembre antes de que el actual presidente, Joe Biden, el más longevo de la historia con 81 años, renunciara en julio a presentarse a la reelección y pasara el testigo a Harris.



Muchos votantes veían con preocupación la avanzada edad de Biden, pero también la de Trump, que hoy tiene 78 años y de ganar las comicios concluiría su mandato en enero de 2029 con 82 años.



Harris, de madre india y padre jamaiquino, aspira a convertirse tras los comicios del 5 de noviembre en la primera mujer presidenta de la historia de Estados Unidos.



La candidata demócrata ya hizo historia en 2021 como la primera mujer vicepresidenta del país y la primera persona afroamericana y con ascendencia india en ocupar el cargo.



Antes de ser compañera de fórmula de Biden, Harris ejerció como fiscal general de California y como senadora del mismo estado.

