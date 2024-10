Huracán Helene: abuelos fallecieron abrazados luego de que un árbol cayera en su hogar en Carolina del Sur

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Históricamente, en agosto y setiembre se generan las tormentas tropicales y huracanes más emblemáticos de Estados Unidos y el huracán Helene no fue ajeno a ello. Este ciclón ha cobrado la vida de por lo menos 200 personas, entre ellos Jerry y Marcia Savage, una pareja de adultos mayores. Ellos, que estuvieron casados durante más de 50 años, vivían en Beech Island en Carolina del Sur junto a su hijo y su nieto John.

Desde los interiores de la vivienda de los Savage se podía observar cómo el estruendoso viento arrasaba con las ramas de los árboles, razón por la cual John, de 22 años se dirigió al cuarto de sus abuelos para cerciorarse de que estuviesen a salvo. Al llegar, encontró que ambos estaban echados en su cama y se encontraban bien.

Sin embargo, minutos después, tanto él como su padre escucharon un sonido muy fuerte que fue producto de la caída de un árbol sobre la habitación de los esposos Savage. John Savage descubrió que sus abuelos, Marcia de 74 años y Jerry de 78, murieron abrazados y mencionó que, como ambos fallecieron, uno no iba a sufrir sin el otro.

“Se amaron hasta el día en que murieron”, dijo uno de los nietos de la pareja a AP, una agencia de noticias estadounidense.

La pareja estaba jubilada, pero en su momento Jerry se desempeñaba como electricista y carpintero, mientras que Marcia era cajera de banco. Asimismo, la anciana de 74 años asistía frecuentemente a su Iglesia, Segunda Iglesia Bautista de Beech Island, pues era muy devota.

Mediante la plataforma de recaudación de fondos en Internet "GoFundMe", la familia Savage solicitó donaciones para cubrir los gastos funerarios de sus seres queridos. Además, la publicación señala que a Jerry y Marcia les sobreviven sus dos hijos, cuatro nietas y siete bisnietos.

“Aún no se lo he dicho a mis hijos porque no sabemos cómo hacerlo”, expresó la nieta de las víctimas, Katherine Savage a AP.

No ha sido el único caso

Diversas personas han perdido la vida de manera semejante. En Carolina del Sur murieron dos bomberos debido al desplome de un árbol sobre su camión. El Huracán Helene no solo ha causado la caída de árboles, si no también varias inundaciones y deslizamientos de tierra en el territorio sureste estadounidense.

En esta imagen se ve un auto de la policía local medio sumergido en barro, en una zona inundada de Lake Lure, Carolina del Norte, tras el paso del huracán Helene. | Fuente: AFP | Fotógrafo: ALLISON JOYCE