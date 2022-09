El presidente de EE.UU, Joe Biden, advirtió a su homólogo ruso Vladimir Putin sobre la utilización de usar armas nucleares o químicas en Ucrania | Fuente: AFP

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó a su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, a no usar armas nucleares ni químicas en Ucrania y le advirtió que se convertirá en el mayor "paria" del mundo si lo hace.

"No, no, no lo haga. Cambiará el rostro de la guerra como nunca antes desde la Segunda Guerra Mundial", dijo en una entrevista con el programa "60 Minutos" de la cadena CBS.

En un extracto del programa avanzado este sábado, el periodista Scott Pelley preguntó al presidente sobre la eventual respuesta de Estados Unidos si Vladimir Putin usara armas nucleares o químicas para cambiar el curso del conflicto en Ucrania.

Joe Biden respondió que habría "consecuencias" y que los rusos "se convertirían en los mayores parias que el mundo ha visto nunca".

"La respuesta dependerá del alcance de lo que hagan", se limitó a decir el líder demócrata Joe Biden en la entrevista, que se emitirá íntegramente el domingo.

Situación de la guerra en Ucrania

Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania el pasado 24 de febrero, Estados Unidos ha impuesto en coordinación con sus aliados sanciones al sector financiero ruso, a Vladimir Putin y a decenas de funcionarios, empresarios y oligarcas de ese país, además de enviar ayuda militar a Kiev.

La guerra, estancada en el este de Ucrania desde hace meses, abrió esta semana una nueva fase con el repliegue ruso en la región de Járkov, que limita con el Donbás.

Estados Unidos considera que China y la India están aumentando "la presión" hacia el Kremlin para que acabe la guerra, después de que sus líderes, Xi Jinping y Narendra Modi, expresaran a Vladimir Putin preocupaciones por las consecuencias del conflicto.

(Con información de EFE)

