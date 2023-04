El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que un ataque nuclear de Corea del Norte provocaría el "fin" del régimen, en rueda de prensa conjunta con su homólogo de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, en la Casa Blanca. | Fuente: EFE-AFP

El presidente estadounidense, Joe Biden, avisó este miércoles que un ataque nuclear de Corea del Norte contra Estados Unidos o sus aliados resultará en el fin del régimen del líder norcoreano, Kim Jong-un.

"Un ataque nuclear de Corea del Norte contra Estados Unidos o sus aliados es inaceptable y resultará en el fin de cualquier régimen que perpetúe esa acción", dijo en una rueda de prensa en la Casa Blanca junto a su homólogo surcoreano, Yoon Suk-yeol.

Este es uno de los mensajes más duros que ha pronunciado el mandatario estadounidense sobre Corea del Norte desde que llegó al poder en enero de 2021.

Declaración de Washington

Joe Biden y Yoon firmaron este miércoles un acuerdo para estrechar su cooperación militar frente a Corea del Norte y permitir que un submarino estadounidense con armas nucleares atraque en la península coreana por primera vez en 40 años.

El pacto, conocido como la Declaración de Washington, incluye la creación de un mecanismo de consulta bilateral que hará que Corea del Sur pueda participar activamente en los planes de EE.UU. para responder a cualquier incidente nuclear en la región, incluido un hipotético ataque norcoreano.

El acuerdo, sin embargo, no contempla el despliegue de ojivas nucleares en la península, enfatizó Joe Biden durante la rueda de prensa.

Estados Unidos retiró las últimas ojivas nucleares que tenía en la península coreana en 1991, cuando las dos Coreas se comprometieron en una declaración conjunta a no producir ni desplegar armas nucleares, un acuerdo que Pyonyang ha violado repetidamente.

Durante la Guerra Fría, en la década de 1970, submarinos nucleares de EE.UU. visitaban con frecuencia los puertos surcoreanos, hasta dos o tres veces al mes, pero dejaron de hacerlo en la década siguiente, según la Federación de Científicos Estadounidenses.

En términos generales, el acuerdo busca tranquilar a Seúl ante el avance del programa nuclear de Corea del Norte y después de la turbulenta presidencia de Donald Trump (2017-2021), que amenazó con retirar las tropas estadounidenses de Corea del Sur.

Corea del Norte ha rechazado las ofertas de EE.UU. y Corea del Sur para retomar el diálogo y ha realizado un número récord de pruebas de armas en el último bienio, llegando incluso a experimentar con misiles balístico intercontinentales (ICBM) que podrían alcanzar ciudades estadounidenses.

(Con información de EFE)

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": La Dra. Sonia Zevallos, médico psiquiatra - responsable de la dirección de adultos y adultos mayores del instituto nacional de salud mental, indicó que el estrés es una reacción que tenemos en nuestro organismo como respuesta ante una situación que nos genera tensión, no solo por la intensidad de la situación si no por la frecuencia. Así mismo manifestó que el primer paso en una situación de salud mental debería ser con el psiquiatra y no el psicólogo pero eso no se hace por que no hay suficiente número de psiquiatras.

Newsletter Las cosas como son

Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional. Suscríbete a nuestro newsletter