Joe Biden dice ante la ONU que Venezuela votó por un cambio "que no puede ser negado"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, reconoció este martes en su discurso ante la Asamblea General de la ONU la lucha por "la libertad" en Venezuela, donde "los votantes emitieron su voto por un cambio" que "no puede ser negado".



Biden aludió a las elecciones del 28 de julio en Venezuela, en las que el presidente Nicolás Maduro se proclamó ganador, durante la parte final de su discurso, cuando rendía homenaje a los "valientes hombres y mujeres" que han realizado hazañas como poner fin al apartheid en Sudáfrica o derribar el Muro de Berlín.



"Lo he visto en todo el mundo: los valientes hombres y mujeres que pusieron fin al apartheid, derribaron el Muro de Berlín y luchan hoy por la libertad, la justicia y la dignidad. Vimos ese recorrido universal hacia los derechos y la libertad en Venezuela, donde los votantes emitieron su voto por un cambio que no puede ser negado", afirmó.

Los venezolanos escogieron a su líder el 28 de julio. | Fuente: AFP

Transparencia en los resultados electorales

El presidente estadounidense agregó que "el mundo sabe la verdad" sobre lo que ocurrió en las elecciones venezolanas, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la reelección de Maduro sin publicar los resultados desagregados, algo que ha generado el rechazo de buena parte de la comunidad internacional.



En su discurso, Biden puso su propio ejemplo personal para hacer un llamamiento a los diferentes líderes del mundo para que no se aferren a permanecer en el poder.



El político, de 82 años, recordó que este verano tomó la "difícil decisión" de renunciar a su campaña de reelección poniendo fin a 50 años de carrera para dar paso "a una nueva generación de liderazgos y que el país pueda avanzar", dijo en referencia a su vicepresidenta, Kamala Harris, quien se enfrentará al republicano Donald Trump, en los comicios de noviembre.



"Queridos líderes, no lo olvidemos nunca: hay cosas que son más importantes que permanecer en el poder", subrayó.



La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) de Venezuela, principal coalición opositora liderada por María Corina Machado, reivindica la victoria electoral de su abanderado, Edmundo González Urrutia, quien ha sido reconocido como ganador por Estados Unidos.



González Urrutia se exilió recientemente en España denunciando haber sufrido una persecución judicial en su país, pero Machado sostiene que el candidato será investido como presidente el próximo 10 de enero.

(Con información de EFE)