El presidente Joe Biden arremetió este jueves contra sui antecesor Donald Trump al cumplirse un aniversario de la toma del Capitolio por parte de simpatizantes del expresidente republicano. | Fuente: AFP/EFE

Sin pronunciar nunca el nombre de Donald Trump, el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, dedicó buena parte de su discurso sobre el aniversario del asalto al Capitolio a condenar las acciones de su predecesor, al que se refirió 16 veces como "el expresidente".



Biden acusó a Trump de difundir "una red de mentiras" sobre el resultado de las elecciones de 2020 y dirigió contra él uno de los adjetivos que más pueden doler al que fuera presidente entre 2017 y 2021: el de "derrotado".



Estas son las 16 veces que Biden habló de Trump sin citarlo por su nombre en su discurso en el Capitolio:



1. Lo que no vimos (el día del asalto) fue un expresidente que acababa de incitar a la turba para que atacaran, sentado en el comedor privado fuera del Despacho Oval de la Casa Blanca, viéndolo todo por televisión.



2. "Un expresidente de los Estados Unidos de América ha creado y difundido una red de mentiras sobre las elecciones de 2020. Lo ha hecho porque valora el poder por encima de los principios. Porque ve su propio interés como más importante que el de su país. Y porque su ego herido le importa más que nuestra democracia o nuestra Constitución. No puede aceptar que perdió".



3. "La gran mentira que ha contado el expresidente, y muchos republicanos que temen su ira, es que la insurrección en este país en realidad tuvo lugar el día de las elecciones (y no el día del asalto al Capitolio)".



4. "Los simpatizantes del expresidente están tratando de reescribir la historia".



5. "Como el expresidente perdió, en lugar de mirar los resultados electorales de 2020 y concluir que necesitan nuevas ideas o ideas mejores para ganar más votos...".



6. "...el expresidente y sus seguidores han decidido que la única forma de ganar es suprimiendo los votos de ustedes y subvirtiendo nuestras elecciones. Eso está mal. Es antidemocrático".



7. "La segunda gran mentira que cuentan los seguidores del expresidente es que no se puede confiar en los resultados de las elecciones de 2020".



Un grupo de seguidores de Donald Trump en el interior del Capitolio, tras ingresar con violencia el 6 de enero de 2021. | Fuente: AFP

8. "Todas las impugnaciones legales que cuestionaban los resultados -en todos los tribunales de este país- que se podrían haber hecho, se hicieron y fueron rechazadas, y a menudo rechazadas por jueces designados por los republicanos, incluidos los jueces designados por el propio expresidente".



9. "Antes incluso de que se depositara el primer voto, el expresidente ya estaba sembrando de manera preventiva dudas sobre los resultados de las elecciones".



10. "No solo es un expresidente..."



11. "...es un expresidente derrotado, por un margen de más de 7 millones de sus votos, en unas elecciones completas, libres y justas".



12. "En cada uno de los casos, donde había que presentar pruebas y someterse a juramentos de decir la verdad, el expresidente fracasó a la hora de defender sus alegaciones".



13. "El expresidente y sus seguidores nunca han podido explicar por qué aceptan como precisos los demás resultados electorales que tuvieron lugar el 3 de noviembre, en las elecciones de gobernadores, de senadores, de legisladores".



14. "(Esas elecciones se produjeron) en las mismas papeletas, el mismo día, emitidas por los mismos votantes. ¿La única diferencia? El expresidente no perdió esas elecciones, solo perdió aquella en la que él competía".



15. "La tercera gran mentira que cuentan un expresidente y sus partidarios es que la turba que buscaba imponer su voluntad a través de la violencia son los verdaderos patriotas de la nación".



16. "El expresidente, que miente sobre estas elecciones y sobre la turba que atacó este Capitolio, no podría estar más lejos de los valores estadounidenses fundamentales". EFE

