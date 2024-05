Trump señala que juicio en su contra estuvo amañado: "El veredicto real lo dará la gente el 5 de noviembre"

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, calificó este jueves de “juicio amañado” el proceso en el que fue declarado culpable por haber comprado el silencio de una actriz de cine para adultos y el falseo de documentos para encubrir dicho pago durante su campaña presidencial de 2016.

A su salida de la Corte Suprema de Nueva York, el exmandatario acusó a la administración de Joe Biden de todo el proceso con el fin de herir a un adversario político de cara a las elecciones del próximo 5 de noviembre; sin embargo, indicó que la gente dará entonces “el verdadero veredicto”.

“El veredicto real lo va a dar la gente el 5 de noviembre y todo el mundo sabe lo que ha pasado aquí (…) esto ha sido amañado por la administración de Biden, con el fin de herir a un adversario político y es una desgracia y continuaremos luchando hasta el final y vamos a ganar”, dijo Trump.

Trump aseguró también que seguirá "luchando" y aprovechó para lanzar algunos de sus temas de campaña: "Ya no tenemos el mismo país, tenemos un desastre dividido. Estamos en declive, con millones de personas colándose desde prisiones e instituciones mentales, terroristas apoderándose del país".

Trump declarado culpable



El jurado, compuesto por siete hombres y cinco mujeres, emitió la tarde de este jueves, tras dos días deliberando, un veredicto de culpabilidad en los 34 cargos de los que la Fiscalía de Manhattan acusaba a Trump por delitos graves de falsificación de registros comerciales para proteger su carrera presidencial en 2016.



El exmandatario, que antes de entrar en la sala esta tarde aseguró tener ganas de "hacer campaña", se reivindicó una vez condenado por el jurado como "un hombre muy inocente" que no hizo "nada mal" y que está dispuesto a pelear por el país y su Constitución, y anticipó: "Esto no ha acabado".



Aparte de eso, acusó al fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, de "estar respaldado por (el magnate George) Soros"; al juez Juan Merchan de "estar en conflicto" y no cambiarlo de tribunal como pidió, y aseguró que todo fue obra "de la Administración (del presidente Joe) Biden" para perjudicar a "un oponente político".



El juez Merchan ha fijado para el 11 de julio la vista para sentencia, cuatro días antes de la Convención Nacional Republicana en la que se prevé la oficialización de Trump como candidato republicano, puesto que todos sus rivales se retiraron.