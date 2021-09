Asalto al Capitolio | Fuente: AFP

Un exnadador y ganador de oro olímpico para Estados Unidos se declaró culpable este viernes de un cargo por el delito mayor de obstruir un procedimiento oficial por el asalto en enero pasado del Capitolio en Washington, que causó la muerte de cinco personas.



Como parte de un acuerdo alcanzado entre su defensa y los fiscales, Klete Keller admitió su culpabilidad en uno de los siete cargos en su contra durante una audiencia ante el juez federal del Distrito de Columbia (donde está Washington) Richard León.



Además, Keller aceptó cooperar con el Departamento de Justicia, lo que incluye testificar en otros juicios y posiblemente participar en actividades policiales encubiertas, a cambio de que le fueran retirados los otros cargos.



El cargo de obstruir un procedimiento oficial puede acarrear una pena de prisión de 20 años, pero los lineamientos de las sentencias establecen una condena de entre 21 a 27 meses.

Identificado en redes sociales

Keller, quien se colgó dos medallas de oro y cinco en total durante sus participaciones en los Juegos Olímpicos de Sidney, Atenas y Pekín, fue identificado por excompañeros de equipo y entrenadores entre el grupo de seguidores del ahora expresidente Donald Trump (2017-2021) que irrumpió en el Capitolio mientras se celebraba una sesión para certificar los resultados electorales de noviembre de 2020, en los que se impuso el actual gobernante, Joe Biden.



El exnadador fue visto en un video colgado en la redes luciendo una chaqueta que tenía el parche del equipo olímpico e impreso el nombre de "Estados Unidos" en las mangas y la espalda.



Durante la audiencia, el fiscal federal adjunto Troy A Edwards pidió al juez tiempo para permitir la colaboración de Keller, quien no habló, excepto para responder una serie de preguntas de sí y no sobre los cargos y su comprensión de los términos del acuerdo.



Al final, no se definió una audiencia de sentencia y, según el fiscal federal, el fallo dependerá del alcance de la cooperación de Keller.



El juez León anticipó que, pese a las pautas federales para la sentencia, el tribunal haría una "evaluación independiente".

(Con información de EFE)







