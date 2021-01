AstraZeneca entregará de tres millones de sus vacunas | Fuente: EFE

El consejero delegado de AstraZeneca, Pascal Soriot, afirmó hoy que la Unión Europea recibirá "en los próximos días" una primera entrega de tres millones de sus vacunas contra el coronavirus, tras la luz verde para su uso por parte de las autoridades comunitarias.



"Tenemos una cantidad sustancial (de dosis) ya preparadas para enviar a los respectivos países", afirmó en una rueda de prensa telemática Soriot, que subrayó que es "demasiado pronto" para aportar cifras concretas sobre futuras entregas.



El consejero delegado de la farmacéutica anlgosueca, inmersa en una polémica con la UE por el retraso en el calendario de envíos de vacunas pactado para los primeros meses de este año, aseguró que la compañía ha "identificado recursos adicionales" que "redistribuirá desde otras partes del mundo" para "completar el suministro" de la Unión Europea.



Cuestionado por la publicación por parte de la Comisión Europea del acuerdo comercial al que llegó con la compañía, el consejero delegado afirmó que ya ha "dicho todo lo que se debía decir en cuanto a los aspectos legales de ese contrato".



"Estamos trabajando veinticuatro horas al día para mejorar nuestros suministros y contamos con millones de dosis listas para comenzar los envíos a la Unión Europea", puntualizó el directivo, que celebró como un "gran hito" la autorización por parte de las autoridades comunitarias.



El directivo aseguró que ya se han solucionado "la mayoría de los problemas" que limitaban la fabricación en algunas de sus plantas, por lo que "la producción debería mejorar rápidamente en los próximos meses".



El director del Grupo de Vacunas de Oxford, Andrew Pollard, que ha colaborado con la farmacéutica en la creación del preparado, aseguró por su parte que su eficacia en mayores de 65 años debería ser "similar" a la que presenta en adultos jóvenes.



Pollard fue cuestionado en la misma rueda de prensa por la recomendación de la Comisión de Vacunación alemana de limitar el uso de la inyección de la firma anglosueca a menores de 65 años al considerar que no hay suficientes pruebas que avalen su eficacia por encima de esa edad.



"Obviamente, debemos respetar cualquier decisión de los Estados miembros (de la UE) sobre cómo quieren utilizar la vacuna. Ellos pueden tener sus propios comités científicos y tomar sus propias decisiones, basadas en el mejor interés para su población", sostuvo el científico.



Recalcó al mismo tiempo que "no hay razón para estar preocupados por su uso en personas mayores".



"Los datos sobre eficacia son algo más limitados en adultos de más edad, porque esas personas se comportan con relativa cautela en las zonas donde se han hecho los ensayos, así que contamos con menos casos para confiar en una estimación precisa sobre la eficacia", explicó Pollard.



Con todo, "no hay razón para pensar que será distinto que en los adultos jóvenes", porque "la respuesta inmune es muy similar".

(Con información de EFE)

