Georgia pide estatus de candidato a la Unión Europea como protección frente a Rusia

La presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, pidió este miércoles en Bruselas que la Unión Europea conceda el estatus de candidato a la adhesión a su país en el club comunitario como "protección" frente a Rusia.

Comunicado

"Rusia tiene que entender que Georgia es Europa y que Europa está decidida a que Georgia sea Europa. Lo que hemos visto en los últimos meses en Georgia es a Rusia intentando ganar puntos para restablecer sutilmente su influencia mientras debilita la de Europa", dijo Zurabishvili en un discurso ante el pleno del Parlamento Europeo.



En ese foro, la presidenta de la ex república soviética reafirmó su voluntad de que su país se integre en la Unión Europea y en la OTAN, en el marco de la "futura arquitectura de seguridad europea", y alertó del riesgo de dejar a su país "en una zona gris".



Por eso pidió "protección frente a Rusia. Rusia, que hasta el día de hoy sigue ocupando y librando una guerra híbrida contra el pueblo georgiano. Rusia, que escucha todas y cada una de las señales. Por eso nadie puede permitirse enviar una señal equivocada y dejar Georgia como una zona gris".



"No se puede permitir que esto ocurra, ni para Georgia ni para Europa. Al igual que Europa ayuda a Ucrania a resistirse a la fuerza bruta, tiene que ayudar al pueblo georgiano frente a este empuje más sutil" de Rusia con su reanudación de vuelos al país o sus maniobras para fomentar "tensiones internas", denunció.



Ante ese escenario, dijo, el estatus de candidato, sobre el que los Veintisiete tienen previsto pronunciarse en la última cumbre de líderes de este año, es "una clara declaración de determinación", ya "salvaguardaría sin duda la democracia" georgiana y "consolidaría el papel de Georgia como fuerza proeuropea en la región", de gran importancia "para el nuevo mundo que está surgiendo".



En este sentido, destacó que "Georgia no es sólo un bastión democrático y europeo, sino un elemento central de un Mar Negro seguro y una región del Cáucaso estable. Es clave para los nuevos proyectos de conectividad sobre el Mar Negro y a través del Cáucaso, con el Mar Caspio y Asia Central".



Por eso, insistió, "ahora que Rusia se enfrenta a la derrota en Ucrania, no podemos permitirnos que tenga la tentación de buscar puntos débiles por todas partes, en cualquier otro lugar", alertó ante la Eurocámara, al tiempo que reiteró "la solidaridad total, inequívoca y de principios" con el gobierno y el pueblo ucranianos.



"Sabemos demasiado bien que Ucrania no sólo defiende su territorio, sino que derrama sangre por todos nosotros. Por Europa, su seguridad y su libertad. Por Georgia, su seguridad y su futuro europeo", dijo Zurabishvili, y se mostró convencida de que ambos países, en "un futuro próximo", estarán en la UE.



En junio de 2022, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea concedieron a Georgia una "perspectiva europea" en su proceso hacia la adhesión a la UE, pero no le otorgaron el estatus de país candidato a entrar en el club comunitario, que sí obtuvieron entonces Ucrania y Moldavia.



"Cada decisión tendrá su momento y su lugar. No dejaré piedra sobre piedra cuando se trate de garantizar que Georgia esté donde le corresponde", recalcó hoy la presidenta del país caucásico.



Y concluyó: "Ver una Georgia libre en una Europa libre es la única garantía de una Georgia independiente".

(Con información de EFE)