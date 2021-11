El líder de los disidentes cubanos Yunior García aterrizó a España tras frustrada manifestación en la isla

Yunior García, el disidente cubano en una entrevista en su casa en La Habana el último 9 de noviembre. | Fuente: EFE

El artista cubano Yunior García Aguilera, uno de los promotores de la marcha convocada el pasado lunes para exigir un cambio político en la isla, aterrizó este miércoles en Madrid, confirmaron a la agencia de noticias EFE fuentes de la disidencia cubana en España y del Gobierno español.

El artista ha llegado a España junto a su pareja con un visado de turista y en un vuelo comercial, según informaron fuentes gubernamentales en Madrid.

García Aguilera, de 39 años estuvo encerrado en su casa de La Habana durante toda la jornada del lunes, bloqueado por agentes de la Seguridad del Estado cubano, y apartado de los medios por una bandera cubana que tapaba su edificio.

Las fuerzas de seguridad cubanas impidieron que el activista y disidente cubano cruzase a pie el centro de La Habana en lo que pretendía ser un avance de las protestas convocadas en todo el país pidiendo un cambio político.

García Aguilera ha incomodado al Gobierno cubano al poner rostro a la iniciativa de la plataforma virtual Archipiélago de marchar el pasado 15 de noviembre pidiendo un cambio político en la isla, libertad de expresión y la liberación de los denominados "presos políticos".



El objetivo de la marcha, según explicó él mismo a Efe en una entrevista hace unos días, era "sacudir un país, hacer que la gente tome conciencia, generar un debate que provoque cambios", algo que espera que ocurra "de la manera más pacífica y cívica posible".





El lunes 15 de noviembre, Yunior García denunció que agentes de seguridad no le permitían salir de su casa para manifestarse en una marcha contra el régimen. | Fuente: AFP

Cuba niega acuerdo con gobierno de España

El Gobierno cubano aseguró este miércoles que no ha habido ningún acuerdo entre La Habana y Madrid para facilitar la marcha del país del disidente Yunior García Aguilera.

Un representante del Gobierno cubano aseguró en declaraciones a Efe que las autoridades cubanas "no tienen nada que ver" con la salida de García Aguilera y consideró que el activista habría tramitado el visado por su cuenta.



Negó además que se le haya amenazado a Yunior García o que se le haya forzado a abandonar el país, como ha denunciado la oposición después de la salida del país de otros activistas en los últimos meses.



García Aguilera permanecía desde el domingo encerrado en su domicilio porque agentes de la seguridad del Estado no le dejaban salir y en las últimas horas había dejado de responder al teléfono, lo que había llevado a varios activistas a denunciar su desaparición. El activista y dramaturgo, de 39 años, había anunciado que marcharía solo y con una flor blanca el pasado domingo, en la víspera del protesta del 15N, por el centro de La Habana.



No obstante, como pudo comprobar la Agencia Efe, García Aguilera no pudo salir a la calle por la presión de los agentes de la seguridad del Estado y de varias decenas de partidarios del gobierno, que se concentraron frente a su domicilio para imprecarle. Sus comunicaciones además fueron interrumpidas.



La ONG jurídica Cubalex confirmó al menos 77 casos de personas arrestadas, sitiadas en sus domicilios o víctimas del acoso de simpatizantes del gobierno en los llamados "actos de repudio".



García Aguilera había cobrado relevancia en los últimos meses al convertirse en el rostro visible de la plataforma virtual Archipiélago, que aboga por un cambio político dialogado y pacífico y la liberación de los presos políticos y de conciencia en la isla. Archipiélago había puesto en jaque al Gobierno cubano al convocar una protesta este pasado lunes, que animó a secundar a pesar de que las autoridades no la autorizaron.



La iniciativa fue frustrada casi totalmente por el Gobierno cubano, que desplegó un gran número de agentes de la seguridad del Estado en las mayores ciudades del país e impidió que los principales activistas participasen en la marcha.



La ONG jurídica Cubalex confirmó al menos 77 casos de personas arrestadas, sitiadas en sus domicilios o víctimas del acoso de simpatizantes del gobierno en los llamados "actos de repudio". No se han difundido cifras oficiales. (EFE)

