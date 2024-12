Evo Morales dice que será candidato presidencial en Bolivia con sigla "prestada" o "regalada" si no recupera el MAS

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, insistió este domingo en que será candidato en las elecciones generales de 2025 con sigla "prestada" o "regalada" si no funcionan las acciones jurídicas activadas por sus abogados para recuperar el liderazgo del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).



"Nosotros vamos a participar en las elecciones nacionales con el MAS si ganamos esta batalla jurídica, si reconocen las normas. Y si no igual, será con sigla prestada, será regalada, eso no es problema", sostuvo el exmandatario en su programa dominical en la radio cocalera Kawsachun Coca.



Evo Morales aseguró que "el tema de la sigla" para participar en las elecciones generales "no es problema" e instó a sus seguidores a "que no se preocupen de eso", pero sí a trabajar por "seguir fortaleciendo la unidad" en el oficialismo.



Morales recordó que en la década de 1990 participó en las elecciones con una sigla política "prestada" porque, según dijo, "fue instrucción de la Embajada de Estados Unidos" el entonces órgano electoral no aprobó la personalidad jurídica de su partido, hasta que en 1997 el izquierdista David Áñez Pedraza les regaló la sigla del MAS.



El político consideró que "la historia se repite" y acusó a Estados Unidos de estar "usando al Gobierno" de Luis Arce, del que está distanciado, y a la derecha política para eliminar al "instrumento político más grande de la historia" de Bolivia.

Cuestiona al presidente boliviano

El exlíder oficialista insistió en que si Arce busca la reelección con el MAS, no obtendrá más del 3 % requerido por ley para que el partido conserve su personalidad jurídica y la sigla desaparecerá.



Evo Morales aseguró que algunos de sus seguidores le dijeron que quieren "renunciar masivamente" al partido después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) reconociera como nuevo presidente del oficialismo al dirigente campesino Grover García, afín al Gobierno.



El exmandatario les pidió que esperen a una reunión que tendrá este lunes "a puertas cerradas" para "analizar profundamente" la situación y ver los caminos que se seguirán.



El TSE reconoció hace unos días un congreso realizado en mayo por la facción del MAS afín a Arce que eligió como nuevo presidente del partido a García en cumplimiento de un fallo de dos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), despojando a Morales del liderazgo oficialista después de casi tres décadas.



Los mismos magistrados emitieron recientemente una sentencia que indica que las autoridades electas en los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial pueden ejercer solamente por dos periodos, continuos o discontinuos, lo que afecta las intenciones de Morales de ser candidato nuevamente.

