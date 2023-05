Asambelísta ecuatoriano consideró "inconstitucional" la decisión de Guillermo Lasso de disolver el Congreso

Luego de que el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso activara la ´muerte cruzada´ para disolver la Asamblea Nacional y gobernar mediante decreto por seis meses, el asambleista Mario Ruíz calificó esta acción de "inconstitucional" y precisó que lo que se enconde detrás de ello es una voluntad de esquivar el control político.

"Considero que es inconstitucional el decreto. Se rompen todos los principios de un estado democrático donde tienen que regir los pesos y contrapesos, la división de poderes, donde la capacidad que tiene un Legislativo para fiscalizar y hacer control político al Ejecutivo y a las demás funciones del Estado se rompe con este Decreto Ejecutivo del presidente de la República", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

"La 'muerte cruzada', según nuestra Constitución de la República, de acuerdo con el artículo 148 de la misma, no está para evitar que me haga control político la Asamblea Nacional o que me fiscalice el Legislativo siendo presidente de la República, no, señor, de ninguna manera. Así nunca va a haber fiscalización, nunca va a haber control político y el Ejecutivo puede estar en la capacidad de hacer lo que le dé la gana. No es así", agregó.

¿En qué caso se puede activar la 'muerte cruzada'?

Por otro lado, Ruiz describió las situaciones en las que se justificaría activar esta figura.

"La 'muerte cruzada' está estrictamente tipificada para tres casos: uno, para cuando existe una abrrogación de funciones por parte del Legislativo, cuando hace algo que no le corresponde; dos, cuando de forma reiterativa la Asamblea Nacional ha impedido el plan de desarrollo propuesto por el Ejecutivo; y tres, cuando existe una grave crisis política y conmoción interna, que es cuando se paralizan las funciones del Estado, las instituciones, debido a una catástrofe natural, una guerra o a una crisis política o conmoción social", finalizó.