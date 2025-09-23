Mundo Latinoamerica Hasta 65 metros de profundidad: así es el túnel que se construye debajo del Canal de Panamá para una línea del metro [FOTOS] por Redacción RPP 23 de Septiembre del 2025 6:01 PM · Actualizado el 23 de Septiembre del 2025 6:01 PM 1/9 El túnel que da paso a un tramo de la tercera línea de metro - para conecta la capital con la provincia colindante - ya cruzó por debajo del Canal de Panamá, un hecho histórico, según pudo comprobar EFE este martes en un recorrido. ( Fuente: EFE) Publicidad: