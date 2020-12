Un hombre preso en una cárcel de Honduras fue hallado sin vida colgado en su celda. | Fuente: AFP

Un hombre preso en una cárcel de Honduras por su presunta vinculación en el rapto, el 2 de diciembre de 2019, de un niño hondureño de 12 años residente en España fue hallado este sábado sin vida colgado en su celda, informaron fuentes oficiales.



Bayron Humberto Meléndez fue encontrado esta mañana en su celda en la cárcel conocida como La Tolva, en Morocelí, departamento de El Paraíso, fronterizo con Nicaragua, indicó el Instituto Nacional Penitenciario.



Las autoridades han abierto una investigación para determinar las circunstancias de la muerte. La autopsia será realizada este sábado en Medicina Forense del Ministerio Público.



Meléndez estaba preso por el asesinato del abuelo, un tío y la niñera del menor Enoc Misael Pérez Chinchilla, que llegó el 18 de noviembre de 2019 a la ciudad de Tela, Caribe hondureño, y el 2 de diciembre desapareció.



La víctima estaba vinculada también en la desaparición de Enoc, hijo único y quien es vecino del barrio de Llefià de Badalona, donde vive junto a su madre desde los nueve años, cuando ambos llegaron a España procedentes de la ciudad de Tela.



En el rapto del menor también estarían involucrados los hermanos Juan José y Leonel Núñez Murcia, quienes están en prisión luego de ser detenidos la semana pasada en el departamento de Santa Bárbara, en el occidente del país centroamericano.



Tras conocer la noticia sobre la muerte de Meléndez, Karina Chinchilla, madre de Enoc, dijo a medios locales hondureños sentirse "confundida".



"Esto me ha agarrado de sorpresa, yo venía saliendo del trabajo cuando el jefe de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI, Rommel Martínez) me ha comunicado lo que pasó", expreso Chinchilla.



La progenitora de Enoc aseguró además estar "como en las nubes, no sé qué va a pasar ahora", aunque dijo que mantiene "la esperanza de que volveré a ver y abrazar a mi muchachito y que esas dos personas que siguen detenidas van a hablar, porque yo sé que ellos también deben saber el paradero del niño".



En la búsqueda de Enoc, cuya familia y amigos han pedido ayuda en España, participan equipos de la DPI y la Policía Militar de Orden Público.

EFE