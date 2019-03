Los 'terraplanistas' llegaron a Sudamérica para convención donde intentan explicar por qué la tierra es plana

Para ellos la humanidad vive engañada desde hace siglos. | Fuente: Twitter

La primera convención de terraplanistas en Sudámerica se llevó a cabo este fin de semana en el municipio de Colón, Argentina. El evento espera recibir entre 200 y 300 personas que creen que la Tierra es plana y tienen argumentos para justificar sus teorías.

Ellos ponen en duda a los más prestigiosos como a Albert Einstein e Isaac Newton, padres de los modelos científicos más aceptados en la actualidad y sacan a la luz a científicos olvidados como Claudio Ptolomeo, quien expuso que la Tierra estaba inmóvil y ocupaba el centro del Universo.

La organización señala que la humanidad vive engañada desde hace siglos: la Tierra no es redonda, no gira sobre sí misma, no órbita alrededor del Sol, el hombre nunca llegó a la Luna, la Estación Espacial Internacional no existe, no hay satélites orbitando la Tierra, las fotos del planeta flotando en el espacio son falsas, la atmósfera sería muy densa e impenetrable, y el mundo estaría rodeado de hielo.

Los terraplanistas se han juntado y se han visto por primera vez. La reunión, en las que participan unas 80 personas, consiste en una presentación y las charlas informativas que tendrán lugar este domingo, donde varios exponentes hablarán de terraplanismos, vacunas, geoingeniería, autosustentación, cultivos y medicina germánica, entre otras cosas.

Según informó El Clarín, algunos miembros acudieron con carpas para pernoctar en el lugar y otros han viajado desde España, Chile y Paraguay. También hubo curiosos locales que se anotaron a las charlas para "escuchar los argumentos", como contó José, que es oriundo de Colón. Entre los seguidores de esta teoría hay convencidos y otros que dudan.

Testimonios y pruebas

Iru Landucci, que se dedica a realizar efectos visuales, y Guillermo Wood, que es arquitecto, son los principales exponentes de la reunión de terraplanistas. Los dos hablan con mucha fluidez sobre lo que piensan y no dudan.

"Yo entré en esto en el 2015, me puse a investigar y hacer revisionismo histórico. Y empecé a darme cuenta que había cosas que no encajan con la realidad. Lo primero que uno se encuentra en este sentido es la mecánica de fluidos: no hay manera de curvar el agua y demostrar que se puede quedar adherida a la pared de un contenedor. La ciencia oficial nos hace creer que los océanos, que pesan millones de toneladas, están adheridos a una esfera, que además se mueve", explica Iru a El Clarín.

Wood y Landucci afirman que la teoría de la relatividad de Einstein fue inventada para justificar que la Tierra rota alrededor del Sol o sobre su propio eje. El primero indica que la planitud del planeta se puede comprobar montando cámaras en globos aerostáticos que se eleven a 40 kilómetros de altura.

"Cuando uno hace la trigonometría esférica a esa altura debería verse una curvatura enorme y se sigue viendo recto". Landucci agrega que ellos tiraron uno de estos globos pero llegó sólo a 21 kilómetros de altura. "Y dio el mismo resultado", contó.