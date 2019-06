Los mayores son los más reticentes a irse y los más escépticos con el aumento del nivel del mar: "Llevamos 150 años en estas islas, es imposible que nos trague el agua", espeta Dibtiginya Reyes, un avezado pescador, que esta mañana no ha podido salir a faenar con su cayuco por culpa de la tormenta y que cree que no podrá seguir pescando si se muda al nuevo poblado. "No será fácil, pero no es la primera vez que migramos", recuerda López.