Pedro Castillo no estará en la toma de mando de Gustavo Petro como presidente de Colombia | Fuente: RPP

El rechazo del Congreso al pedido del presidente Pedro Castillo de viajar a Colombia para asistir a la toma del mando tuvo eco en toda la región. Varias instituciones y especialistas han hablado al respecto y se han mostrado en contra de esta polémica decisión del Poder Legislativo.

Por eso, RPP Noticias conversó con Ramiro Escobar, periodista especializado en temas internacionales, sobre la percepción internacional respecto al Perú tras este incidente. Lo primero que dijo fue que descarta que aquella decisión vaya a tener repercusión en la relación de las dos naciones.

"No creo que vaya a ocurrir una cosa de esa magnitud, que rompamos relación con Colombia, que es una relación que viene desde hace varios años. Nosotros tenemos un convenio en cooperación para desastres, eso es una cosa que se mantiene y no creo que se vaya a quebrar. Los gabinetes nacionales se van a mantener. Debimos evitar que este tumbo interno salga al escenario internacional de una manera que no era necesaria”, declaró.

Asimismo, recalcó que la relación entre Perú y Colombia siempre fue buena y que el Congreso no debió negarle el viaje a Pedro Castillo porque no había evidencias suficientes para que el mandatario fugue del país. “Con esto creo que se pone en evidencia un conflicto interno, que en realidad debería estar más adentro de nosotros”, sostuvo.

"Como decía el saliente canciller César Landa, las políticas exteriores se mantienen por encima de las circunstancias políticas externas. No creo que esto afecte de manera las relaciones con Colombia, van a continuar con buen tono, va a haber una relación cordial con el nuevo presidente Gustavo Petro”, añadió.

Panorama sobre Colombia

Asimismo, recordó que en esta ceremonia estarán varios presidentes de izquierda y que eso podría haber molestado al Jefe de Estado. En ese sentido, recalcó que las agendas de los presidentes Gustavo Petro y Gabriel Boric son diferentes a la de Castillo, ya que priorizan temas de los derechos de las mujeres, de la comunidad LGTB y el medio ambiente.

Ramiro Escobar recordó la experiencia de Petro como hombre de política y aseguró que “es un líder de larga trayectoria” y que “no es un 'outsider'”. “No es casual que su movimiento se llame Pacto Histórico porque lo que pretende; no es crear una revolución, pero si un giro histórico en Colombia, que tiene varias líneas”, indicó.

Además, subrayó que su prioridad debe ser negociar la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), con quienes se había avanzado en el mandato de Juan Manuel Santos, pero se retrocedió en ese gobierno de Iván Duque.

“Lo que va a pretender es tratar de afianzar la estabilidad social y política, y afianzar el proceso de la paz en general, no solo en relación con las FARC", agregó.

“Me parece que la política de Petro es una política de negociación, de habilidad política, no creo que sea una política dura como la que hemos visto en Venezuela o Ecuador. Creo que va a ser un líder distinto; además, por qué es de una izquierda distinta, una más de este tiempo que no es la del comienzo de los 2000. Esta izquierda es más ambientalista, más feminista, dialogante y realista”, manifestó.

Gustavo Petro compitió con Rodolfo Hernández en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia | Fuente: EFE | Fotógrafo: Mauricio Due񡳀

Sobre Miguel Ángel Rodríguez Mackay

El periodista señaló que el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Ángel Rodríguez Mackay, debe seguir el mismo camino de César Landa y que una de sus prioridades debería ser ratificar el Acuerdo de Escazú, tal como lo hizo Colombia, en donde es un tema nacional.

“El otro tema es cómo nos posicionamos en el mundo respecto a grandes temas internacionales como la guerra de Ucrania o lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Nosotros no somos una potencia influyente, pero podemos tener voz en esos escenarios, el contexto latinoamericano, cómo se va a manejar las relaciones con los demás países, los acuerdos comerciales, la migración venezolana”, puntualizó.

Del mismo modo, recomendó no mezclar pensamientos ideológicos con la política exterior. "Eso no puede hacer un país como el Perú. Ya lo había de mostrado el canciller Landa; por ejemplo, nosotros no avalamos las elecciones en Nicaragua. El Sr. Rodríguez Mackay es lo que tendría que hacer, recoger su legado, estabilizar y potenciar la imagen del país a nivel internacional", concluyó.