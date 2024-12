Tensión entre Chile y Argentina: Milei y su ministro de Economía arremeten contra Boric y este responde

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La Cancillería de Chile informó que entregó una carta de protesta a Argentina por las polémicas declaraciones de su ministro de Economía, Luis Caputo, en las describe al presidente chileno, Gabriel Boric, como "un comunista que está por hundir" al país.



El Ministerio chileno explicó que la carta fue entregada por el secretario general de Política Exterior, Rodrigo Olsen, al embajador de Argentina en el país, Jorge Faurie, y en ella se manifestó "el rechazo del Gobierno de Chile a las inapropiadas e inexactas declaraciones" de Caputo.



En una entrevista en Radio Mitre, Caputo aseguró que Chile "descuidó durante mucho tiempo" la denominada "batalla cultural" y alabó a un abogado ultraderechista popular en redes.



"Chile es el país de Latinoamérica que más gente sacó de la pobreza desde los años 80 hasta el 2010. Y descuidó la batalla cultural, esa que hoy da fuertemente Axel Kaiser. La descuidó durante mucho tiempo y hoy los gobierna prácticamente un comunista que los está por hundir", indicó el ministro argentino.



En unas escuetas declaraciones a los periodistas, la ministra del Interior chilena, Carolina Tohá, indicó por su parte que Caputo "parece que se está inspirando en el estilo del Gobierno venezolano", que suele descalificar con cierta frecuencia al presidente chileno.



El propio mandatario argentino, Javier Milei, en las antípodas ideológicas de su homólogo chileno, arremetió varias veces durante la campaña presidencial contra el exlíder estudiantil y dijo, entre muchas otras cosas, que su llegada al poder en marzo de 2022 era "el inicio de la decadencia de Chile".



El gobernante chileno, sin embargo, se comunicó telefónicamente con Milei apenas ganó la elección, acudió a su investidura hace un año y ha dejado claro en varias ocasiones que, más allá de quien gobierne, "Argentina es un país prioritario" para Chile.



¿Qué respondió Gabriel Boric?

El presidente Gabriel Boric pidió este jueves "un poquito más de humildad" a su homólogo argentino, Javier Milei, quien en vez de amainar la polémica iniciada por su ministro de Economía, Luis Caputo, le mostró su apoyo en redes sociales.

"Quiero decirle al presidente Milei que los 5 000 kilómetros de frontera que compartimos van a seguir allí cuando usted y yo nos vayamos y que hay que tener un poquito más de humildad, porque nosotros los presidentes pasamos, pero los pueblos y las instituciones quedan", dijo Boric en un acto oficial en la sureña región de Ñuble.

En su cuenta de X, Milei escribió “Poniendo zurdos en su lugar”, en respuesta a un tuit en donde el escritor argentino y politólogo de ultraderecha Agustín Laje le da la razón a Caputo.

"No me voy a referir con insultos o descalificaciones al presidente de Argentina, como él está acostumbrado a hacer. Yo prefiero hablar en positivo y contarle a todo Chile, y también al hermano pueblo argentino, que en Chile hemos optado por fortalecer la salud pública y la educación pública y no destruirlas", indicó Boric.

Horas antes, el canciller chileno, Alberto van Klaveren, dijo que las declaraciones de Caputo son "inapropiadas" e "inaceptables" y "revelan un grado de hostilidad que no nos explicamos".

No es la primera vez que Milei carga contra Boric. El anterior rifirrafe fue hace un mes, cuando Milei decidió retirar a su canciller, Gerardo Werthein, de un evento ante el papa Francisco en el Vaticano para conmemorar el tratado que hace 40 años impidió una guerra entre dictaduras por el control del canal de Beagle, en Tierra del Fuego.