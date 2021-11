El detenido habría servido para el gobierno de Irán | Fuente: AFP

Un empleado de limpieza del ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, fue acusado este jueves de espiar para un grupo de hackers vinculados a Irán, el enemigo número uno del Estado hebreo.

En un comunicado, el Shin Beth, el poderoso servicio de inteligencia interior de Israel, dijo que había detenido e interrogado a Omri Goren Gorochovsky, de 37 años, un empleado de limpieza de Benny Gantz --exjefe del Estado Mayor del Ejército y actual ministro de Defensa-- por contactar con "una entidad afiliada a Irán" en las redes sociales y ofrecerle "ayuda" dado su acceso a la casa del ministro.

Según la acusación, Gorochovsky utilizó un nombre falso y se puso en contacto con hackers del grupo Black Shadow a través de Telegram en torno al 31 de octubre para ofrecerles información sobre la residencia de Benny Gantz.

Detalles de la detención

En concreto, el hombre, detenido el 4 de noviembre, se habría ofrecido a introducir un "gusano informático", a través de una memoria USB, en el computador del ministro a cambio de una "suma de dinero".

Y para demostrar su seriedad, Gorochovsky supuestamente fotografió varios objetos en la casa del ministro, incluyendo fotos familiares, un recibo de sus impuestos municipales y documentos de su gestión de cuando fue jefe del ejército israelí, según la acusación.

Gorochovsky "amenazó la seguridad del Estado de Israel", apunta la acusación. El Shin Beth aseguró, no obstante, que el hombre no tuvo acceso a "ningún documento secreto" y que, por tanto, no se había transmitido ninguna información delicada a los hackers.

Black Shadow fue noticia hace unas semanas, cuando robó y difundió datos de un sitio israelí de citas LGBTQ como parte de un ciberataque.

AFP





