La fuerza aérea de Israel comienza a interceptar drones lanzados desde Irán, según medios

Aviones de combate de la Fuerza Aérea israelí han comenzado a interceptar fuera de territorio israelí algunos de los más de cien drones que lanzó Irán la mañana de este viernes en represalia por el ataque previo, según informan medios israelíes.

El periódico The Times of Israel, que cita una fuente militar, informa de que en aproximadamente una hora llegarán a territorio israelí aquellos vehículos no tripulados que las defensas antiaéreas israelíes no logren interceptar.

En una breve rueda de prensa virtual, el portavoz del Ejército, Effie Defrin, dijo que "en las últimas horas, Irán ha lanzado más de 100 vehículos aéreos no tripulados desde su territorio hacia el territorio del Estado de Israel".

"Todos los sistemas de defensa están funcionando para eliminar las amenazas", afirmó para añadir que vienen "horas difíciles".

En Israel, el espacio aéreo permanece cerrado "hasta nuevo aviso" y el Ejército ha instado a la población a que no ignore las "alertas y alarmas antiaéreas" que puedan llegar en las próximas horas y que, si se producen ataques, se refugie "de la mejor manera posible".



Los centros hospitalarios israelíes están también tomando medidas ante la respuesta iraní, como transferir departamentos a edificios protegidos o dar el alta a pacientes que no requieren hospitalización, informó la prensa israelí.



Ataque de Israel a Irán

Asimismo, informó que en el ataque lanzado contra Irán participaron 200 aviones de combate que atacaron más de 100 puntos de Irán con 330 municiones diferentes.

Entre los objetivos, destacó altos miembros del Estado Mayor y de la cúpula de seguridad del régimen iraní, como tres de los fallecidos en los ataques: el general Mohammad Bagheri, comandante del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas; el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Hossein Salamí, y el general Gholam Ali Rashid, responsable de la base aérea Khatam ol-Anbiya.

El portavoz aseguró que junto a ellos "otros comandantes" murieron, de cuyos nombres dijo que informarían más adelante.