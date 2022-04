México decidió no revocar al presidente Manuel López Obrador | Fuente: EFE/Referencial

El Instituto Nacional Electoral (INE) de México aseguró, hoy lunes, que no hubo "boicot" por parte de esta institución a la consulta de revocación de mandato del presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, realizada el último domingo.

"La narrativa de boicot del INE es falsa. Si hubo un boicot aquí fue de los que no dieron el dinero para que se pudieran instalar todas las casillas [mesas electorales]", informó en conferencia de prensa el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova.

Con casi el 100 % escrutado, el Instituto Nacional Electoral (INE) contabilizó una participación ciudadana de 17,77 % y 16,5 millones de votos, lejos del 40 % que era necesario para que el ejercicio fuese vinculante.

De estos, poco más de 15,1 millones (91,9 %) votaron a favor de que López Obrador siga en el cargo hasta 2024, frente a 1,06 millones (6,44 %) que votó en favor de la revocación y unos 280.000 que emitieron votos nulos.

Este lunes, López Obrador aseguró que, si el INE hubiese puesto más casillas, la participación habría sido mayor.

"No vamos a caer en la falacia de decir desde el INE que si hubiera habido más casillas habría más participación. Votamos quienes quisimos votar, quienes no pues no, y es un derecho que hay que respetar", consideró Córdova.

Reducción de presupuesto

Sobre la reducción de presupuesto que el ente electoral recibió para la organización de este ejercicio democrático, Córdova precisó que "el dinero que le tenían que entregar al INE para poder cumplir con sus obligaciones significaría instalar todas las casillas" que se instalaron en las elecciones intermedias de junio de 2021.

"El INE hizo todo lo que podía y debía hacer con los recursos que se le entregaron", sentenció.

Además, sugirió preguntar cuántos de los ciudadanos que no votaron lo hicieron porque "no querían avalar las trampas que ocurrieron en semanas pasadas", en relación a los múltiples avisos que tuvo que hacer el ente electoral a servidores públicos por hacer promoción de la consulta.

Por otra parte, Córdova celebró de nuevo el "éxito" de la organización de la consulta y consideró que el INE es una institución del Estado mexicano que representa a la "ciudadanía". "El secreto es muy sencillo: el INE es la ciudadanía", sentenció. (EFE)