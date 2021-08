El artista David Alejandro Hernández protesta en el pedestal de una estatua de Cristóbal Colón, en una avenida de la Ciudad de México. | Fuente: EFE/Sybaris Collection

Un artista mexicano intervino la estatua de Cristóbal Colón en Paseo de la Reforma, la principal avenida de Ciudad de México, en protesta contra el colonialismo a días de que se conmemoren los 500 años de la conquista.

El artista David Alejandro Hernández compartió este jueves que se subió al pedestal para reemplazar por más de una hora la figura de Colón –cuya escultura está resguardada por el Gobierno de la capital desde octubre pasado– y así ocupar su lugar "como una forma de resistencia y utopía".

"Poner sobre el pedestal un cuerpo vivo usurpa su narrativa simbólica de hombres muertos, mitos fundacionales y alegorías patrióticas o dolorosas que le habitan", argumentó Hernández, quien nació en 1984 en el central Estado de México.

Su intervención sucede previo al 13 de agosto, cuando Ciudad de México conmemorará cinco siglos de la caída de Tenochtitlan frente a las tropas de Hernán Cortés, un evento que ha rebautizado como "500 años de resistencia indígena".

El Gobierno de México, bajo el presidente Andrés Manuel López Obrador, conmemora este 2021 los 200 años de la independencia del país, los 500 años de la conquista y los 700 años de la fundación de Tenochtitlan.

Aunque el la administración gubernamental de la capital ha promovido actos de la resistencia indígena al cambiar los nombres de calles y plazas, ciudadanos han cuestionado su compromiso para derribar otros símbolos.

Dejar de glorificar “el dolor y la violencia” en México

La administración capitalina retiró el año pasado la estatua de Cristóbal Colón dos días antes de una protesta ciudadana que pretendía derribar el monumento el 12 de octubre, cuando se conmemora la llegada del navegante a América. Por ello, el artista justificó su intervención "para formar una nueva conciencia histórica" que deje "de glorificar el dolor y la violencia".

"La acción realizada por el artista opera como activación de un espacio olvidado, y al mismo tiempo como desarticulación de la función simbólica tradicional de un pedestal. Suplir la estatua, cuerpo muerto, con un cuerpo vivo y en movimiento es una forma de replanteamiento de la historia", dijo Regina De Con Cossío, curadora y directora general de Sybaris Collection, que documentó la acción.

La intervención se realizó el sábado, pero el artista no compartió los resultados de ella hasta este jueves. Tras más de una hora de su acto, elementos de la Secretaría de Seguridad llegaron para retirar al joven, aunque no se reportó mayor incidente. Hernández y De Con Cossío reconocieron que el hecho "no borra el pasado", pero es una forma de alzar la voz e invitar a la reflexión. (EFE)

