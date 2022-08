México estudia prohibir la producción de cerveza en el norte del país ante la escasez de agua

La crisis ha generado preocupación en el rubro de las bebidas en México | Fuente: AFP Referencial

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha planteado la posibilidad de que las fábricas cerveceras del norte de México dejen de producir ante la emergencia por falta de agua en la zona.

El dirigente mexicano ha anunciado así que se revisarán las concesiones y se darán incentivos para que se instalen en el sur del país, donde hay agua suficiente que les permitiría mantener los niveles de producción, destinada en su mayor parte a la exportación.

López Obrador ha destacado así el acuerdo que se alcanzó en su momento con la planta cervecera Constellation Brands, en Mexicali, donde se revocó el permiso porque se ponía incluso en peligro el agua para uso doméstico. A partir de una consulta a la población, se promovió un acuerdo que la empresa aceptó para reubicarse en el sur del país.

"Tenemos que hacer algo parecido y buscar no dejar sin permiso a las cerveceras. México es el país que más produce cerveza en el mundo. Inversión, divisas, porque se está exportando cerveza", ha apuntado López Obrador, según recogió la prensa mexicana.

El presidente mexicano ha explicado que "no es decir ya no vamos a producir cerveza, (sino) que no se va a producir cerveza en el norte".

El presidente dijo que no se puede llegar al extremo que se alcanzó en La Laguna, con la producción de leche, donde ante la escasez de agua se realizaron pozos más profundos, donde hay agua con arsénico y ahora son necesarias plantas para eliminar este mineral del agua.

La zona turística padece ola de desapariciones

Los principales destinos turísticos del Caribe mexicano, como son Cancún, Playa del Carmen, Tulum e Isla Mujeres, acumulan 27 carpetas de investigación por desaparición forzada desde 2018 hasta junio pasado, según informa Carlos Maya Girón, vicefiscal general de la zona norte del estado Quintana Roo.

Se trata de trabajadores del sector turístico o la construcción, las dos principales actividades económicas de la entidad, que recibe al año, en sus 118.000 cuartos de hotel, más de 10 millones de turistas, que dejan una derrama superior a los 10.000 millones de dólares.

María Esther Barrera ha perdido a tres hijos. El primero, de muerte de cuna, el segundo por una intoxicación, y del tercero no sabe de su paradero, pues en diciembre pasado lo desaparecieron en pleno corazón de la Riviera Maya, donde cada vez son más frecuentes estos casos.

