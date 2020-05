El mandatario mostró las cifras de homicidios registradas este jueves en todo el país, un gráfico donde de 84 asesinados solo 7 eran mujeres. | Fuente: Andina | Referencial

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que el confinamiento haya agudizado la violencia contra las mujeres y aseguró que "el 90 %" de las llamadas sobre maltrato son "falsas".



"La mayor parte son falsas. Pero esto dicho e informado por las mujeres del Gobierno federal, la secretaria de Gobernación (Olga Sánchez Cordero), la encargada del instituto de atención a las mujeres, Nadine (Gasman), que están preocupadas constantemente por este tema", aseguró en su conferencia diaria desde Palacio Nacional.



El presidente dijo, para que no se le "malinterprete", que eso no ocurre solo con los pedidos de socorro por maltrato a las mujeres, sino que pasa lo mismo "en las llamadas que recibe el metro sobre sabotajes, sobre bombas".



Según los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), las llamadas a emergencias relacionadas con la violencia contra la mujer fueron 26.171 en marzo, cuando apenas empezó el confinamiento para mitigar la pandemia de COVID-19, un 20,5 % más que en el mes anterior.



Ante las cifras, López Obrador dijo que conoce "bien" los datos y que "no por el retiro a las casa ha habido más violencia" en México, porque las familias están acostumbradas a "una convivencia en armonía".



La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió hace una semana sobre "un grave incremento en el número de asesinatos de mujeres" en el país, que pasó de un promedio diario de 10,5 a uno de 10,6 de enero a marzo.



México registró más de 1.000 feminicidios -asesinatos por razón de género- durante 2019, según los datos oficiales. En general, en el país diez mujeres son asesinadas al día, una cifra que ha aumentado año con año.



EFE