Embajador de Rusia en Perú: En su discurso, Vladímir Putin no dijo nada sobre la posibilidad de utilizar armamento nuclear

El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el martes la suspensión del cumplimiento por parte de su país del START III o Nuevo START, último tratado de desarme nuclear aún vigente entre Rusia y EE.UU. ¿Por qué tomó esta decisión? De acuerdo con Igor Romanchenko, embajador de Rusia en Perú, dicho tratado no otorga los mismos derechos a ambos países, ya que, en la práctica, en Occidente no permitían las revisiones de las instalaciones militares estadounidenses bajo diferentes pretextos jurídicos. "En realidad nosotros no podíamos comprobar lo que hacían en los Estados Unidos, mientras que ellos sí exigían hacer las revisiones en territorio ruso", explicó.