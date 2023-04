Fuerzas de la autoproclamada República Popular de Donetsk disparan un mortero autopropulsado 2S4 'Tulip' no lejos de Bakhmut, región de Donetsk, Ucrania. | Fuente: EFE

Las tropas de Rusia, con las unidades de los mercenarios "Wagner" como punta de lanza, intensificaron este jueves sus ataques en Bajmut para aplastar la resistencia del Ejército de Ucrania en el centro de esa ciudad del Donbás, devastada tras más de ocho meses de combates.



"En el frente de Donetsk los destacamentos 'Wagner' llevaron a cabo acciones de combate de alta intensidad para expulsar a las unidades de la Fuerzas Armadas de Ucrania de los barrios céntricos de Artiómovsk (nombre ruso de Bajmut)", informó el portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia, general Ígor Konashénkov.



En su parte diario, el militar indicó que las tropas aerotransportadas rusas apoyan desde los flancos a los destacamentos "Wagner", con lo que impiden no solo la llegada de refuerzos a las tropas ucranianas, sino también su retirada de la ciudad.

Ucranianos resisten y reciben refuerzos

"No sé qué pasa en las Canarias o en Nueva York, pero sé perfectamente qué pasa en Artiomovsk. El ejército ucraniano continúa trayendo reservas y las envía a la ciudad", dijo el jefe de "Wagner", Yevgueni Prigozhin, en un audio publicado en Telegram.



El empresario recalcó que aún es prematuro decir que la ciudad se encuentra rodeada y precisó: "Más del 80 por ciento de Bajmut está bajo nuestro control, las partes restantes resisten con tenacidad".



A su vez, el subjefe de Operaciones del Estado Mayor General de la Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksiy Grómov, declaró que las tropas rusas continúan los intentos de cercar Bajmut desde el norte y el sur.



Diariamente, añadió el militar ucraniano, los rusos lanzan entre 40 y 50 intentos asalto con el empleo todo tipos de armas.



“En solo dos semanas en la zona de la ciudad de Bajmut, en Donetsk, el enemigo ha perdido 4.500 ‘wagneritas’ y soldados regulares que han muerto o resultado heridos”, dijo Gromov en declaraciones recogidas por la agencia nacional ucraniana Ukrinform.



Los datos que ofrece Prigozhin del territorio que sus mercenarios controlan en la ciudad son consistentes con los que maneja el estadounidense Instituto de Estudio de la Guerra, que considera que es del 76,5 por ciento.

¿Mejora la sintonía entre mercenarios y militares?

Las relaciones entre los "Wagner" y el Ejército ruso, muy tensas desde hace meses, parecen haber mejorado, ya que en los últimos días las unidades de mercenarios son mencionadas por su nombre en los partes militares.



El presidente de Rusia, Vladímir Putin, organizó recientemente una reunión entre Prigozhin y el ministro de Defensa rusa, Serguéi Shoigú, con el fin de limar sus diferencias, según medios occidentales.



"No sé nada de eso", dijo hoy al respecto en rueda de prensa el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.



Pero para lo que fue claro Peskov fue para desmentir una publicación en The New York Times sobre luchas intestinas entre el Ministerio de Defensa y el Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB) de Rusia.



"No sé en qué se basa, pero pongo en duda su veracidad y el comprensión del autor de la esencia de lo que ocurre en el interior de Rusia", dijo.

Las bajas, la gran incógnita

El FSB acusa a los militares de ocultar la magnitud de sus bajas en Ucrania para no irritar a sus superiores, según el periódico estadounidense, que se basa en unas filtraciones en la redes de documentos de los servicios secretos de EEUU.



"El FSB calcula que el número real de rusos muertos y heridos en las acciones militares se acerca a los 110.000", se afirma en uno de los documentos filtrados.



A comienzos de mes, el medio independiente ruso Mediazona y el servicio en ruso de la BBC junto con un equipo de voluntarios establecieron los nombres y apellidos de 19.688 rusos que han muerto en Ucrania.



La última cifra oficial de bajas mortales del Ejército ruso en Ucrania es de 5.937 y fue ofrecida por Defensa el 21 de septiembre al año pasado, el mismo día que Rusia decretó la movilización parcial de reservistas.

(Con información de EFE)

