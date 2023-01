Volodímir Zelenski reconoció que la defensa de Soledar, a pocos kilómetros de otro importante foco de combates, Bajmut, es "extremadamente difícil". Foto: Los equipos de rescate intentan apagar un edificio privado en llamas después del bombardeo ruso en el pueblo de Ivanivka cerca de Bajmut del área de Donetsk, Ucrania | Fuente: EFE

Rusia se acerca en Soledar, localidad estratégica en el este de Ucrania, a su primera victoria de los últimos seis meses, que no ha podido consumar aún por la feroz resistencia de las tropas ucranianas.



"Agradezco a todos nuestros soldados de Soledar que resisten nuevos asaltos, aun más violentos, de los invasores ", dijo el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en su mensaje diario.



Zelenski reconoció que la defensa de este bastión, a pocos kilómetros de otro importante foco de combates, Bajmut, es "extremadamente difícil".



"Ya no quedan casi muros en pie", resumió.



La caída de Soledar sería el primer triunfo de las fuerzas rusas en Ucrania desde la conquista de Lisichansk, región de Lugansk, a comienzos de julio de 2022.

Kiev quiere ganar tiempo

Mientras Rusia eleva la presión sobre las tropas ucranianas en Soledar, Kiev no se da por vencido y continúa empleando grandes recursos para defender la ciudad y detener así la renovada ofensiva enemiga en la región a la espera de la llegada de más ayuda militar.



La caída de Soledar sería el primer triunfo de las fuerzas rusas en Ucrania desde la conquista de Lisichansk, región de Lugansk, a comienzos de julio de 2022. Foto: Fuerzas de la autoproclamada República Popular de Donetsk disparan un mortero autopropulsado 2S4 'Tulip' no lejos de Bakhmut, región de Donetsk, Ucrania. | Fuente: EFE

"Gracias a la resistencia de nuestros soldados en Soledar hemos ganado más tiempo y más fuerzas para Ucrania", señaló Zelenski.



"¿Qué quiere ganar Rusia allí?", preguntó. "Todo está completamente destruido, casi no queda rastro de vida", agregó el líder ucraniano, quien también mencionó grandes pérdidas rusas en esa urbe.



También un portavoz del mando oriental de las fuerzas ucranianas reconoció hoy que la situación en Soledar es "muy difícil".



"Durante la jornada golpearon Soledar en 86 ocasiones con distintos tipos de artillería, así que la situación allí es ahora muy difícil, la más complicada del frente oriental", dijo Serhii Cherevaty, en declaraciones citadas por la agencia Ukrinform.



Agregó que los defensores de Soledar hacen "lo posible" ahora para el "desgaste" de las fuerzas enemigas a fin de reducir al máximo su potencial.

Rusia espera pronta victoria

En tanto, el gobernador en funciones de la región ucraniana de Donetsk, anexionada por Moscú en septiembre pasado, Denís Pushilin, aseguró hoy que Soledar será "liberada próximamente".



Las fuerzas ucranianas resisten "violentos ataques" en Soledar, en el este de Ucrania | Fuente: AFP

"Los acontecimientos allí se desarrollan de tal forma que la ciudad será liberada próximamente", dijo PushIlin a la televisión pública rusa.



Pushilin reconoció que el avance de las tropas rusas se logra "a un precio muy elevado" y agregó que los combates se desarrollan ahora en la parte "oeste de la ciudad".



Paralelamente, la inteligencia británica señaló en su informe diario que las tropas rusas y unidades de Wagner posiblemente controlan ya gran parte de Soledar.



Según blogueros militares rusos, los avances de los últimos días en la zona han sido protagonizados por estas unidades, conformadas en parte por reclusos reclutados para participar en la campaña militar rusa.



"El Ejército ucraniano lucha valerosamente por Bájmut y Soledar. En los suburbios del oeste de Soledar se libran cruentos combates. Las FAU (Fuerzas Armadas de Ucrania) defienden con honor el territorio de Soledar", reconoció hoy el fundador del Grupo Wagner, Evgueni Prigozhin.



De acuerdo con fuentes rusas, los combates se libran en el interior de la ciudad, que tenía unos 10 000 habitantes antes del inicio de las hostilidades, y en sus alrededores.



La captura de Soledar es uno de los principales objetivos para Moscú, ya que su control abriría a los rusos el camino hacia Bajmut, Kramatorsk y Sloviansk, los principales bastiones ucranianos en el Donbás. Foto: Una mujer local mira un edificio en llamas después del bombardeo ruso en el pueblo de Ivanivka cerca de Bakhmut del área de Donetsk, Ucrania | Fuente: EFE

Las fuerzas rusas han rodeado prácticamente la urbe, pero las tropas ucranianas aún controlan su parte occidental.

Otros frentes abiertos

La captura de Soledar es uno de los principales objetivos para Moscú, ya que su control abriría a los rusos el camino hacia Bajmut, Kramatorsk y Sloviansk, los principales bastiones ucranianos en el Donbás.



Los puntos estratégicos de Kreminna y Svatove también continúan en el epicentro de los combates.



Precisamente en Kreminna, en la región de Lugansk, los soldados ucranianos habrían logrado ciertos avances en los últimos días, según el estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW).



Las fuerzas prorrusas de Lugansk indicaron, por su parte, que los ataques con artillería contra Kreminna han aumentado ahora cuando la atención de todo el mundo está centrada en Soledar.



"La batalla por Donbás continúa. Y aunque los ocupantes han concentrado ahora sus mayores esfuerzos en Soledar, el resultado de esta dura y larga batalla seguirá siendo la liberación de todo nuestro Donbás", aseguró a su vez Zelenski.



Según expertos rusos, en caso de la caída de Soledar, las fuerzas ucranianas se verán obligadas a replegarse a Síversk y el eje Sloviansk-Kramatorsk, donde levantarían una nueva línea defensiva.



(Con información de EFE)

NUESTROS PODCAST

"Espacio Vital": La doctor Guichell Revilla Rrobinson, médico dermatóloga y representante del círculo dermatológico del Perú explicó que los lunares que salen en las palmas de las manos o en las plantas de los pies se deben evaluar, ya que se pueden convertir y hay mayor evidencia de desarrollarse como lesiones malignas. Indicó que-hay cánceres de piel tipo no melanoma y melanoma (que es más agresivo). Además indicó cómo identificar un posible melanoma: asimetría: la mitad de un lunar no es igual a la otra, bordes irregulares: los bordes son desiguales, borrosos o pocos definidos, color: la pigmentación no es uniforme, diámetro: cuando el lunar mide más de seis milímetros y evolución; identificar si hubo cambios en el color, tamaño, forma o espesor.

Newsletter Las cosas como son

Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional. Suscríbete a nuestro newsletter Las cosas como son para leer sus columnas diarias.