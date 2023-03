Foto: Militares ucranianos disparan con un cañón antiaéreo S60 contra posiciones rusas cerca de Bajmut, en medio de la invasión rusa de Ucrania. | Fuente: AFP

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, visitó este jueves la región sureña de Jersón, de cuyo tercio norte se retiraron en noviembre las tropas rusas, tras viajar la víspera a la región de Járkov y al frente de Bajmut, donde resisten menos de 3.500 civiles y los mercenarios rusos pierden oxígeno, según Kiev.



Se trata de la segunda visita del mandatario a Jersón después de la que efectuó el 14 de noviembre pasado, tres días después de haber dado por liberada la capital regional y la margen derecha del río Dniéper en la provincia homónima, que Rusia se anexionó en septiembre junto con las regiones de Lugansk, Donetsk y Zaporiyia.

Intentan limpiar orilla izquierda en Jersón

Pese a la retirada de las tropas rusas a la orilla izquierda del Dniéper no significa que no haya bombardeos casi a diario contra la capital regional y sus suburbios, recordó hoy Nataliya Humenyuk, la portavoz del Mando Sur de las Fuerzas Armadas de Ucrania.



Precisamente, el jueves el Ejército ruso también bombardeó la localidad de Berislav, en la región de Jersón.



"Estamos trabajando para hacer que el enemigo sienta nuestra presencia, nuestra presión. En particular, como parte del duelo de artillería estamos tratando de limpiar una zona de 20 a 30 kilómetros en la orilla izquierda", señaló.



Zelenski se paseó por la localidad de Posad-Pokrovske, cerca de la frontera administrativa de Mykolaiv, donde muchas casas e infraestructuras sociales resultaron dañadas por la agresión rusa y donde se está restaurando el suministro de electricidad y agua, y reconstruyendo la clínica local.



Esta fotografía tomada y publicada por el servicio de prensa presidencial de Ucrania el 23 de marzo de 2023 muestra al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky (centro) caminando durante su visita a la región de Kherson en medio de la invasión rusa de Ucrania. | Fuente: AFP

Promesas de reconstrucción

Zelenski también visitó una de las instalaciones energéticas de la región y mantuvo una reunión sobre la situación de seguridad, la reconstrucción y el desminado en la provincia.



"Restauraremos todo, reconstruiremos todo", prometió.



El presidente ucraniano aprovechó la ocasión para agradecer a los combatientes la defensa de la integridad territorial y soberanía de Ucrania y condecorarles.



Zelenski llegó al sur de Ucrania después de haber visitado la víspera la región oriental de Járkov y el frente de Bajmut, en la región de Donetsk y principal escenario actualmente de los combates.



La provincia de Járkov estuvo ocupada durante meses por Rusia hasta que a principios de septiembre las tropas ucranianas lograron liberarla.



El mandatario, que visitó a los soldados heridos que se recuperan en un hospital y mantuvo reuniones con el mando militar sobre la situación en la provincia, entregó además al alcalde de la capital homónima, Ihor Terekhov, la orden de "Ciudad Héroe de Ucrania" por nunca haber cedido el control de la misma a los rusos.



Zelenski visita la región ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada por Rusia | Fuente: AFP

Rusia pierde oxígeno en Bajmut

Pero fue en la zona de Bajmut en la que Zelenski más se arriesgó en su segunda visita a este frente desde diciembre para saludar y galardonar a los soldados que defienden desde hace ocho meses esta ciudad fortaleza, en la que hay combates urbanos y que, según aseguran los mercenarios de Wagner, está controlada en un 70 % por ellos.



Analistas occidentales rebajan este porcentaje al 50 %.



Tanto Ucrania como el Reino Unido y el Instituto estadounidense para el Estudio de la Guerra (ISW) coinciden en que el ritmo de la ofensiva rusa en torno a Bajmut se ha ralentizado entre informaciones de que las tropas del Kremlin intentarían lanzar acciones en otras direcciones como Avdíivka, más al sur.



El comandante de las Fuerzas Terrestres de Ucrania, coronel general Oleksandr Syrskyi, afirmó hoy que los mercenarios rusos "están perdiendo fuerza y oxígeno de manera considerable" y que el Ejército ucraniano "aprovechará muy pronto esta oportunidad" para expulsar a los rusos de la zona.



Los analistas occidentales subrayan que las fuerzas rusas aún avanzan marginalmente en el sur de Bajmut, mientras que las tropas ucranianas efectúan contraofensivas en el suroeste y noroeste.



Según indicó hoy el jefe del Grupo Wagner, Yevgueni Prigozhin, las fuerzas ucranianas han concentrado en las inmediaciones más de 80.000 efectivos para defender este frente.



Pese al menor ritmo de los asaltos, Bajmut sigue siendo el epicentro de las hostilidades hasta el momento, seguido del frente Kupiansk-Limán (en Járkov y Donetsk, respectivamente), aseguró hoy el portavoz de la Agrupación Este de la Fuerzas Armadas de Ucrania, Serhiy Cherevaty.

Menos de 3 5000 civiles resisten

En Bajmut, que contaba antes de la guerra con unos 70.000 residentes, menos de 3.500 civiles ucranianos se resisten aún a abandonar la ciudad, entre ellos 32 menores, explicó este jueves el jefe de la Administración Militar de Donetsk, Pavlo Kyrylenko.



Reconoció que hay una "activación" de las tropas rusas también en dirección de Avdíivka, donde antes de la guerra había unos 31.000 residentes y ahora quedan unos 2.000 civiles.



El comandante del grupo operativo-estratégico "Tavria", que combate en el Donbás, Alexander Tarnavsky, confirmó que "el enemigo intenta efectuar operaciones de asalto en las áreas de Avdíivka y Márinka".

(Con información de EFE)

NUESTROS PODCAST



"Espacio Vital": El Dr. César Munayco - Director general del centro nacional de epidemiología, prevención y control de enfermedades (cdc) del minsa informó que hasta el momento hay 91 fallecidos de diferentes regiones, por accidentes de tránsito, descargas eléctricas, y por caídas de techos, paredes, también por problemas de deslizamiento del río.

Newsletter Las cosas como son

Fernando Carvallo selecciona la información y comparte su visión de la actualidad nacional e internacional. Suscríbete a nuestro newsletter